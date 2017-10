Jurčo aj Cehlárik bodovali pri víťazstvách v AHL

Na archívnej snímke Peter Cehlárik. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. októbra (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Peter Cehlárik a Tomáš Jurčo majú za sebou víťazné debuty v novom ročníku nižšej zámorskej súťaže AHL, v ktorých sa presadili aj bodovo.Jurčo si v drese chicagského farmárskeho tímu Rockford IceHogs pripísal gól a asistenciu pri víťazstve 4:0 na ľade Clevelandu Monsters. Do Chicaga prišiel vo februári z Detroitu výmenou za výber v 3. kole draftu, ale v novom pôsobisku sa mu nedarilo. V drese Blackhawks odohral dvanásť zápasov, strelil v nich jeden gól. Trénera Joela Quennevillea nepresvedčil ani v príprave, preto ho vedenie "jastrabov" poslalo na waiver listinu, kde o jeho služby neprejavil záujem žiaden klub NHL.Bilanciu 1+1 dosiahol aj Peter Cehlárik v drese Providence Bruins. Dvoma kanadskými bodmi dopomohol k domácemu triumfu 5:2 nad Springfieldom Thunderbirds. Cehlárik si v závere uplynulej sezóny zranil rameno a v máji absolvoval operáciu, pre ktorú vynechal majstrovstvá sveta. Na ľade sa objavil až začiatkom augusta, keď trénoval s hráčmi Žiliny, následne sa pridal do kempu Bostonu. Do plnej záťaže sa dostal len pred pár dňami.Boston si vybral krídelníka v 3. kole draftu 2013 z 90. miesta. Cehlárik odštartoval aj minulý ročník na farme v Providence a v 51 dueloch nazbieral 39 bodov (20+19). Svojimi výkonmi si vypýtal miesto v prvom tíme a vo februári debutoval v NHL. V nej odohral jedenásť stretnutí s dvoma asistenciami.