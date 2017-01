Jurčo je späť v zostave Detroitu: Potrebujem skórovať, získať body

Hráč Detroitu Red Wings Slovák Tomáš Jurčo (v popredí). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 24. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo je po deväťzápasovej absencii opäť na súpiske zámorského klubu NHL Detroit Red Wings. Proti Bostonu Bruins by rád pretrhol sériu jedenástich stretnutí bez bodu.Možnosť návratu do tímu prišla po zraneniach Dylana Larkina a Thomasa Vaneka.vyjadril sa Jurčo.Absencie v prvom tíme využil na to, aby na sebe zapracoval - na ľade i mimo neho.uviedol slovenský hokejista. Vedenie Detroitu stále verí v Jurčov potenciál, počas jeho pôsobenia v NHL ho však brzdia zranenia.vyjadril sa tréner Red Wings Jeff Blashill pre Michigan Live.