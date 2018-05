Jurčo sa už nechce báť o výsledok: Musíme eliminovať zlé pasáže

Na snímke uprostred slovenský obránca Christián Jaroš a Tomáš Jurčo, vľavo rakúsky brankár Bernard Starkbaum a vpravo Patrick Peter v súboji o puk v zápase základnej A - skupiny Rakúsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Kodani 8. mája 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke radosť slovenských hráčov po víťazstve 4:2 v zápase základnej A - skupiny Rakúsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Kodani 8. mája 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu základnej A - skupiny Rakúsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Kodani 8. mája 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 8. mája (TASR) - Prvé víťazstvo slovenských hokejistov na MS v Dánsku sa nerodilo ľahko. V závere zápasu proti nováčikom z Rakúska sa museli báť o výsledok. Ich triumf definitívne spečatil až gól Michala Krištofa do prázdnej bránky.Slováci rýchlo odpovedali na nešťastný gól v úvode a v polovici zápasu viedli 3:1. Potom však prestali napádať, menej korčuľovali a nechali hrať súpera. Rakúšania sa šance chopili, strelili kontaktný gól a až do posledných sekúnd bojovali o vyrovnanie. V záverečnej päťminútovke mali veľký tlak i dostatok šancí.Zverenci trénera Craiga Ramsayho tak takmer opäť doplatili na vlastnú pasivitu, podobne, ako na začiatku zápasu so Švajčiarskom.povedal strelec gólu na 2:1 Tomáš Jurčo.Ani kapitán Andrej Sekera sa napriek prvému triumfu nevyhol kritike. Podrobil jej najmä výpadky a pasivitu.uviedol.Tri body výrazne pomôžu z pohľadu tabuľky, no hlavne psychicky, čo bolo vidieť aj po zápase, hráči pôsobili už uvoľnenejšie.dodal kapitán.Tréneri urobili pred utorňajším zápasom štyri zmeny. Premiéru na šampionáte si odkrútili brankár Patrik Rybár, obranca Mário Grman a útočníci Andrej Kudrna a Marek Hovorka. Ten mal prsty vo vyrovnávajúcom góle, keď prihral Marcelovi Haščákovi.povedal.Premiéru si užil, ale zo začiatku sa mu hralo ťažšie. "dodal.