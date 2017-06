Juventus čelí vyšetrovaniu FIFA, týka sa rekordného prestupu Pogbu

Francúzsky futbalista Paul Pogba Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 22. júna (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) spustila disciplinárne konanie proti Juventus Turín v prípade najdrahšieho prestupu histórie Paula Pogbu do Manchestru United. Proti anglickému klubu nevedie strešná organizácia svetového futbalu žiadne vyšetrovanie.Pogba prestúpil na Old Trafford vlani v auguste za 105 miliónov eur. Obvinenia voči Juventusu nešpecifikovali, no pravdepodobne sú spojené s pravidlami vlastníckych práv tretích strán.povedal generálny manažér a riaditeľ "starej dámy" Giuseppe Marotta.Podľa medializovaných informácií dostal Pogbov agent Mino Raiola peniaze od oboch klubov a na prestupe zarobil údajne až 50 miliónov eur.Zákaz FIFA pre investorov a tretie strany, ktoré vlastnia prestupové práva na hráčov, platí od mája 2015.Prípad by mohol byť zvlášť zahanbujúci pre prezidenta Juventus Andreu Agnelliho. Ten je súčasne aj člen Výkonného výboru Európskej futbalovej únie, ktorá tlačila FIFA k prijatiu tohto zákazu. Informovala agentúra AP.