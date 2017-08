Juventus je blízko k angažovaniu Höwedesa

Nemecký futbalista Benedikt Höwedes (v bielom). Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Rím 30. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín je blízko k angažovaniu 29-ročného obrancu Benedikta Höwedesa.Reprezentant Nemecka absolvoval v stredu zdravotnú prehliadku, po ktorej by sa malo vedenie úradujúceho talianskeho šampióna dohodnúť na transfere so Schalke 04 Gelsenkirchen. Podľa informácií agentúry DPA by mal Höwedes v "starej dáme" najskôr hosťovať, súčasťou dohody je však aj opcia na prípadný prestup.Nemecký futbalista strávil svoju doterajšiu kariéru v Schalke, na svojom konte má tiež 44 štartov za reprezentačný výber.