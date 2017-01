Juventus nezaváhal a zvýšil náskok, oslávenec Buffon: Dôležitý triumf

Gianluigi Buffon Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Rím 30. januára (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín majú po nedeli na čele tabuľky talianskej Serie A štvorbodový náskok. Úradujúci šampión nezaváhal a v zápase 22. kola triumfoval na ihrisku Sassuola 2:0. Turínčanom zahrala do karát prehra ich najväčšieho rivala, keď rímske AS padlo v Janove proti Sampdorii (2:3).Favorit viedol v Sassuole od 9. minúty, keď svoj 15. gól v sezóne strelil Gonzalo Higuain. Argentínsky kanonier sa dostal na čelo tabuľky strelcov, kde spolu s ním tróni dvojica Mauro Icardi (Inter Miláno), Edin Džeko (AS Rím). Higuain sa potom zmenil na nahrávača, keď pripravil zásah pre Samiho Khediru.Spoluhráči venovali triumf svojmu kapitánovi Gianluigimu Buffonovi, nestarnúci brankár oslávil v sobotu 39. narodeniny.zhodnotil Buffon.Na Juventus v ďalšom kole čaká prestížny domáci súboj proti milánskemu Interu, ktorý ťahá sedemzápasovú víťaznú sériu a aktuálne mu v tabuľke patrí štvrtá priečka.