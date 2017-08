Juventus o siedmy titul v rade, súperom je aj Hamšíkov SSC Neapol

Na archívnej snímke kapitán SSC Neapol Slovák Marek Hamšík (druhý sprava). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

program 1. kola Serie A:



sobota 19. augusta: 18.00 Juventus Turín - Cagliari, 20.45 Hellas Verona - SSC Neapol /Ľubomír Tupta, Simon Štefanec - Marek Hamšík/



nedeľa 20. augusta: 18.00 Atalanta Bergamo - AS Rím /za hostí Norbert Gyömbér/, 20.45 Bologna - Turín FC, Crotone - AC Miláno, Inter Miláno - Fiorentina /za domácich Milan Škriniar/, Lazio Rím - Spal, Sampdoria Janov - Benevento /za domácich Denis Baumgartner a Dávid Ivan/, Sassuolo - FC Janov, Udinese - Chievo



prehľad majstrov od r. 2000:



2000 Lazio Rím

2001 AS Rím

2002 Juventus Turín

2003 Juventus Turín

2004 AC Miláno

2005 titul neudelili pre korupčný škandál Juventusu Turín

2006 Inter Miláno

2007 Inter Miláno

2008 Inter Miláno

2009 Inter Miláno

2010 Inter Miláno

2011 AC Miláno

2012 Juventus Turín

2013 Juventus Turín

2014 Juventus Turín

2015 Juventus Turín

2016 Juventus Turín

2017 Juventus Turín



prehľad klubov s najväčším počtom titulov:

33 Juventus Turín

18 AC Miláno a Inter Miláno

9 FC Janov

7 Turín FC, Bologna a Pro Vercelli

Rím 18. augusta (TASR) - V sobotu 19. augusta odštartuje nová sezóna najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A a hlavná otázka znie, či Juventus Turín získa aj siedmy titul v rade. Jeho najväčší protikandidáti sú druhý a tretí tím uplynulej sezóny AS Rím a SSC Neapol a AC Miláno, ktoré počas letného prestupového obdobia výrazne posilnilo svoje rady.V najvyššej súťaži na Apeninskom polostrove nebudú ani tento rok chýbať slovenskí zástupcovia. Už tradičnou súčasťou je kapitán tímu spod Vezuvu Marek Hamšík a v Interi Miláno by mal hrať dôležitú úlohu najdrahší slovenský futbalista histórie Milan Škriniar. V AS Rím pôsobí Norbert Gyömbér, no ten by mal podľa medializovaných informácií z klubu odísť minimálne na hosťovanie. V hre sú údajne aj ďalšie kluby zo Serie A. Na šancu čakajú mladí hráči, napríklad Ľubomír Tupta a Simon Štefanec v Hellase Verona, či Denis Baumgartner s Dávidom Ivanom v Sampdorii Janov.Juventus síce neodštartoval sezónu najlepšie, keď prehral v súboji o taliansky Superpohár s Laziom Rím 2:3, no tréner Massimiliano Allegri svojich súperov varoval, že v lige môžu od jeho zverencov očakávať diametrálne odlišné výkony. A to platí už od otváracieho zápasu Serie A v sobotu proti Cagliari.varoval kormidelník "starej dámy", ktorý pripomenul aj situáciu spred dvoch rokov.Juventus dominuje najvyššej talianskej súťaži už dlhé roky a tento rok chce získať siedmy titul v rade, v uplynulých troch navyše získal aj double s Talianskym pohárom. Do klubu počas letnej prestávky prišli Douglas Costa na hosťovanie z Bayernu Mníchov, veľký taliansky talent Federico Bernardeschi z Fiorentiny za 40 miliónov eur, Wojciech Szczesny z Arsenalu, či Mattia De Sciglio z AC. Blízko prestupu je aj defenzívny stredopoliar Blaise Matuidi z PSG.Pred Juventusom sa naposledy tešilo z titulu AC Miláno a to by malo tento rok patriť medzi jeho najväčších vyzývateľov. "Červenočiernym" sa síce v posledných štyroch sezónach vôbec nedarilo, keď skončili najlepšie vlani na 6. mieste, no všetko má zmeniť príchod čínskych investorov, ktorí kúpili klub za 800 miliónov eur od Silvia Berlusconiho. Tí sa počas letnej prestávky postarali o výrazné posilnenie kádra. Najväčší úlovok prišiel paradoxne práve z Juventusu. AC za 43 miliónov eur kúpilo oporu zadných radov Leonarda Bonucciho a tréner Vincenzo Montella mu hneď navliekol na ruku aj kapitánsku pásku. Okrem neho prišli aj ďalší spoľahlivý stopér Mateo Musacchio z Villarrealu, hráči na kraj poľa Ricardo Rodriguez z Wolfsburgu a Andrea Conti z Atalanty, tvorca hry Lucas Biglia z Lazia, stredopoliari Hakan Calhanoglu z Leverkusenu, Franck Kessie z Atalanty a za 38 miliónov eur kanonier Andre Silva z Porta. Dokopy minuli majitelia na posily viac ako 200 miliónov eur.opatrne povedal Bonucci pre denník Gazzetta dello Sport.Neapol sa už niekoľko sezón márne pokúša o vysnívaný titul, na ktorý čaká už od roku 1990 a čias legendárneho Diega Maradonu. Klub má už dlhšie ustálený káder a aj cez toto prestupové obdobie prešiel len malými zmenami. Do tímu prišli z väčších posíl stredný obranca Nikola Maksimovič z FC Turín, stredopoliar Marko Rog z Dinama Záhreb a krídelník Adam Ounas z Girondins Bordeaux. Sila mužstva je najmä v ofenzíve, v uplynulej sezóne dal tím spod Vezuvu najviac ligových gólov (94), o ktoré sa podelili Lorenzo Insigne, Jose Callejon, Dries Mertens, kapitán Hamšík a sčasti aj zraneniami obmedzený Arkadiusz Milik. Hamšík je navyše len dva presné zásahy od vyrovnania klubového rekordu, ktorý doteraz drží Maradona.V talianskych médiách sa dlho hovorilo o odchode Mertensa, no ten sa nakoniec rozhodol zostať.povedal. Neapol sa naladil na sobotňajší štart s Hellasom Verona víťazstvom v prvom zápase play off o Ligu majstrov nad Nice 2:0.citovala oficiálna internetová stránka Mareka Hamšíka, ktorého v 59. minúte nahradil na ihrisku Piotr Zielinski.Na titul si brúsi zuby aj rímske AS, ktoré po dlhých rokoch nebude viesť legendárny Francesco Totti. Kapitán verný celú svoju kariéru "vlkom" po uplynulej sezóne ukončil kariéru. Ani Rimania nezaháľali na prestupovom trhu a dotiahli viacero zaujímavých mien - napríklad Ricka Karsdorpa z Feyenoordu, Maxima Gonalonsa z Lyonu, Aleksandra Kolarova z Manchestru City, či Cengiza Undera z istanbulského Basaksehiru. Opačným smerom putovali Mohamed Salah, ktorého za 42 miliónov eur získal Liverpool, či Antonio Rüdiger, toho si vyhliadla Chelsea.Milan Škriniar pred sezónou opustil Sampdoriu Janov a zamieril do Interu Miláno, ktorý by sa chcel po siedmich rokoch konečne dostať späť do Top3. Dvadsaťdvaročný obranca či defenzívny stredopoliar sa ihneď po príchode zaradil do zostavy a za svoje výkony v príprave si vyslúžil pochvalu od trénera Luciana Spallettiho:Okrem Škriniara posilnili tím aj Matias Vecino z Fiorentiny, Dalbert z Nice, či skúsený tvorca hry Borja Valero z Fiorentiny.Na najvyššie priečky myslí opäť aj Lazio Rím, piaty tím uplynulej sezóny. Klub prišiel o Bigliu, no vystužili ho Lucas Leiva z Liverpoolu, Felipe Caicedo z Espaňolu, či Adam Marušič z Oostende a mali by prísť ešte ďalšie posily.Nováčikmi súťaže, ktorá sa hrá na 38 kôl, sú Spal, Hellas Verona a Benevento. Šampión bude známy najneskôr 20. mája 2018.