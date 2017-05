Juventus Turín predĺžil zmluvu s Mandžukičom až do roku 2020

Hráč Juventusu Mario Mandžukič (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 25. mája (TASR) - Finalista futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 Juventus Turín predĺžil zmluvu s chorvátskym útočníkom Mariom Mandžukičom až do roku 2020. Taliansky klub o tom vo štvrtok informoval na svojej webstránke.Tridsaťjedenročný Mandžukič prišiel do Juventusu v roku 2015 z Atletica Madrid a stal sa pevnou súčasťou základnej zostavy. Za dve sezóny nastrieľal 23 gólov, skóroval aj v semifinále tohtoročnej Ligy majstrov proti AS Monaco. Juventus o najcennejšiu európsku trofej zabojuje 3. júna v Cardiffe proti Realu Madrid.