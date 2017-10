Juventus Turín stratil prvé body, v Bergame iba remizoval 2:2

Na snímke slovenský stredopoliar Neapola Marek Hamšík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

7. kolo talianskej Serie A:

SSC Neapol - Cagliari 3:0 (2:0)

Góly: 4. HAMŠÍK, 40. Mertens (11 m), 47. Koulibaly

/Hamšík odohral za Neapol celý zápas/



Atalanta Bergamo - Juventus Turín 2:2 (1:2)

Góly: 31. Caldara, 67. Cristante - 21. Bernardeschi, 24. Higuain



Benevento - Inter Miláno 1:2 (1:2)

Góly: 42. D'Alessandro - 19. a 22. Brožovič

/Škriniar odohral za hostí celý zápas/



AC Miláno - AS Rím 0:2 (0:0)

Góly: 72. Džeko, 77. Nainggolan, ČK: 80. Calhanoglü (AC)



Chievo Verona - Fiorentina 2:1 (1:1)

Góly: 25. a 46. Castro - 6. Simeone



Lazio Rím - Sassuolo 6:1 (1:1)

Góly: 45. a 58. Alberto, 56. De Vrij, 64. a 70. Parolo, 81. Immobile (11 m) - 27. Berardi (11 m)



SPAL 2013 - Crotone 1:1 (1:0)

Góly:39. Paloschi - 59. Nwankwo



FC Turín - Hellas Verona 2:2 (2:0)

Góly: 31. Falque, 44. Niang - 89. Kean, 90+2. Pazzini (11 m)? ČK: 90+8. Zuculini (Hellas)





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neapol 1. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík prispel v 7. kole talianskej Serie A gólom k triumfu SSC Neapol nad Cagliari 3:0. Strelecky sa presadil už v štvrtej minúte po peknej kombinácii s Belgičanom Driesom Mertensom.Pre Hamšíka to bol 114. gól za Neapol v súťažných zápasoch a už iba jeden presný zásah ho delí od vyrovnania klubového rekordu legendárneho Argentínčana Diega Maradonu. Neapol je v novom ročníku najvyššej talianskej súťaže stále stopercentný a je na čele tabuľky s dvojobodovým náskokom pred Juventusom Turín, ktorý iba remizoval na pôde Atalanty Bergamo 2:2. Úradujúci majster premrhal dvojgólový náskok, v 84. minúte nepremenil Paulo Dybala pokutový kop.Hamšík mal z prvého gólu v tejto sezóne veľkú radosť.citoval slová slovenského stredopoliara portál persemprenapoli.it. Hamšík vďaka gólu do siete Cagliari vyrovnal rekord Attilu Salustra, ktorý skóroval za Neapol v jedenástich sezónach za sebou.Inter Miláno v základnej jedenástke so slovenským obrancom Milanom Škriniarom zvíťazil na pôde Beneventa 2:1. O oba góly Interu sa zaslúžil chorvátsky reprezentant Marcelo Brožovič, Škriniar odohral celý zápas. Lazio Rím deklasovalo Sassuolo 6:1, mestský rival AS Rím triumfoval na pôde AC Miláno 2:0.