Juventus zdolal Sassuolo, AS Rím prehral so Škriniarovou Sampdoriou

Cagliari - Bologna 1:1 (0:0)

Góly: 90.+2 Boriello - 64. Destro, ČK: 88. Viviani, 90.+1 Krafth (obaja Bologna)



Crotone - Empoli 4:1 (1:1)

Góly: 24. Stoian, 56., 90.+1 a 90.+2 Falcinelli (druhý z 11m) - 39. Mchelidze



Fiorentina - FC Janov 3:3 (1:0)

Góly: 17. Iličič, 50. Chiesa, 62. Kalinič - 57. a 86. Simeone (druhý z 11m), 59. Hiljemark, ČK: 85. Bernardeschi (Fiorentina)



Sampdoria Janov - AS Rím 3:2 (1:1)

Góly: 21. Praet, 71. Schick, 73. Muriel - 5. Peres, 66. Džeko

/Škriniar za domácich celý zápas/



Sassuolo - Juventus Turín 0:2 (0:2)

Góly: 9. Higuain, 25. Khedira

Rím 29. januára (TASR) - Futbalisti Sampdorie Janov, v základnej zostave so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom, zvíťazili v nedeľňajšom zápase 22. kola talianskej Serie A na domácej pôde nad AS Rím 3:2.Hostia okupujú priebežne druhú priečku tabuľky a opäť stratil body v boji o titul na lídra Juventus Turín. Ten nezaváhal na pôde Sassuola, keď triumfoval prvopolčasovými gólmi Gonzala Higuaina a Samiho Khediru 2:0. "Stará dáma" má na čele štvorbodový náskok pred AS a jeden zápas k dobru. Rimanov môže vo večernom stretnutí ešte predbehnúť tretí Neapol, ktorý privíta Palermo.Hráči AC Miláno natiahli sériu bez víťazstva na tri stretnutia, keď prehrali na pôde Udinese 1:2. V drese hostí odohral celý duel slovenský stredopoliar Juraj Kucka.Góly: 31. Thereau, 73. De Pauli - 8. Bonaventura/Kucka za hostí celý zápas/