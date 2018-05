Južná Kórea a Čína chcú spoluprácu v otázke ukončenia kórejskej vojny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 4. mája (TASR) - Lídri Južnej Kórey a Číny budú úzko spolupracovať na dosiahnutí mierovej zmluvy so Severnou Kóreou, ktorá by oficiálne ukončila kórejskú vojnu. Vyhlásili to v piatok prezidenti oboch krajín.Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom tiež zdôraznili dôležitosť úlohy Číny pri ukončení jadrových ambícií Severnej Kórey, uviedol úrad juhokórejského prezidenta.Telefonát nasledoval týždeň po tom po tom, ako lídri Južnej a Severnej Kórey ohlásili kroky smerujúce k odstráneniu jadrových zbraní z Kórejského polostrova. Vyslovili sa tiež za oficiálne ukončenie kórejskej vojny z rokov 1950-53 a za uskutočnenie trojstranných rozhovorov s Washingtonom alebo štvorstranných rokovaní aj s účasťou Pekingu.Obe Kórey zostávajú technicky stále vo vojne, keďže kórejská vojna sa skončila iba prímerím, pripomína agentúra Jonhap.Si Ťin-pching uvítal medzikórejskú dohodu a prisľúbil svoju plnú podporu mierovému úsiliu.Čínsky prezident taktiež povedal, že severokórejský vodca Kim Čong-un zopakoval svoju ochotu k denuklearizácii počas tohtotýždňového stretnutia s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im v Pchjongjangu.Podľa Si Ťin-pchinga Kim znovu potvrdil svoju ochotu zatvoriť jadrový testovací areál Pchunggje a ukončiť nepriateľstvo na Kórejskom polostrove prostredníctvom deklarácie o konci kórejskej vojny.