Južná Kórea je jedným z najvýznamnejších zahraničných investorov v SR

Na ilustračnej snímke juhokórejská vlajka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 9. apríla (TASR) – Kórejská republika patrí medzi najvýznamnejších zahraničných investorov v Slovenskej republike. Celkovo do výroby na Slovensku investovalo približne 100 juhokórejských firiem a to najmä do automobilového a elektrotechnického odvetvia. Vyplýva to z materiálu rezortu diplomacie Ekonomická informácia o teritóriu Kórejská republika z roku 2017.píše sa v materiáli.Prezident Andrej Kiska, ktorý v nedeľu odletel na prvú oficiálnu návštevu Kórejskej republiky, navštívi obe juhokórejské spoločnosti. Okrem stretnutia so zástupcami významných kórejských investorov na Slovensku bude rokovať i s prezidentom Mun Če-inom, s predstaviteľmi Kórejskej asociácie pre medzinárodný obchod a navštívi inovačné centrum Pangyo Techno Valley.Slovensko je podľa materiálu rezortu diplomacie pre Kórejskú republiku po Nemecku, Holandsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska štvrtým najvýznamnejším exportným trhom v EÚ.uvádza sa.Priame zahraničné investície z Kórejskej republiky predstavujú polovicu všetkých mimoeurópskych investícií na Slovensku.píše sa v materiáli, pričom nasledujú elektrické stroje a prístroje na záznam zvuku, TV obrazu a ich súčasti.Ako sa ďalej uvádza, napriek spomaleniu ekonomického rastu vyspelého sveta v ostatných rokoch si Kórejská republika udržiava pozíciu jednej z najrýchlejšie rastúcich ekonomík krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Je 11. najsilnejšou ekonomikou sveta a štvrtou najsilnejšou v Ázii. Patrí medzi významných výrobcov automobilov a krajiny s najvyššími investíciami do výskumu.