Južná Kórea navrhla Pchjongjangu rozhovory o zmiernení napätia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 17. júla (TASR) - Južná Kórea dnes navrhla svojmu severnému susedovi vojenské rozhovory zamerané na zníženie napätia pozdĺž svojich spoločných hraníc. Ak by Pchjongjang súhlasil, rokovania by sa konali na budúci piatok v pohraničnej dedine Panmundžom v prísne stráženej demilitarizovanej zóne.Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na juhokórejské ministerstvo obrany.Účelom stretnutia je zastavenie "všetkých nepriateľských akcií" v blízkosti demarkačnej línie, ktorá oddeľuje obe Kórey od seba. Rezort však agendu zamýšľaného dialógu ani jeho politicko-vojenskú úroveň bližšie nešpecifikoval, čím podľa Jonhapu prenecháva možným rozhovorom určitú flexibilitu.Ak by k stretnutiu došlo, išlo by o prvý dialóg medzi vojenskými predstaviteľmi týchto znepriatelených krajín za uplynulé takmer tri roky. Naposledy sa tak stalo v októbri 2014, keď Soul a Pchjongjang bez úspechu rokovali na pracovnej úrovni v Panmundžome o zmiernení napätia v pohraničnom pásme.V rámci nového kola vyjednávaní sa však všeobecne očakáva, že Južná Kórea navrhne, aby obe strany prestali s rozširovaním cezhraničnej propagandy pomocou ampliónov, zatiaľ čo Severná Kórea sa pravdepodobne zameria na zablokovanie zhadzovania protištátnych letákov na svojom území.Pozorovatelia sa zhodujú, že šance na úspech sú vysoké, hoci Pchjongjang bude zrejme požadovať iný termín.Juhokórejská vláda prišla i s osobitným návrhom týkajúcim sa obnovenia procesu stretávania sa rodín rozdelených vojnou v rokoch 1950-53. Zatiaľ posledné takéto podujatie sa uskutočnilo na jeseň 2015. Tieto rozhovory pod záštitou Juhokórejského Červeného kríža sú navrhované na 1. augusta v Panmundžome.