Južná Kórea odpovedá: Nacvičovala útok na jadrové zariadenia KĽDR

Soul 4. septembra (TASR) - Juhokórejská armáda dnes uskutočnila cvičenie s ostrou muníciou v odpovedi na šiestu jadrovú skúšku, ktorú uskutočnil jej severný sused v nedeľu ráno. Informovala o tom juhokórejská agentúra Jonhap. Podľa agentúry AP išlo o simulovaný útok na severokórejské jadrové zariadenia.Pri cvičení použili stíhačky F-15 vyzbrojené raketami dlhého doletu vzduch-zem SLAM-ER a tiež balistické strely Hjunmu-2A. Dosah balistických rakiet je približne 300 kilometrov.Ciele v mori pri juhokórejskom pobreží boli "úspešne zasiahnuté", vyhlásil generálny štáb juhokórejskej armády. Dodal, že so Spojenými štátmi pripravujú ďalšie spoločné vojenské opatrenia v odpovedi na severokórejskú provokáciu.Juhokórejské ministerstvo životného prostredia okrem toho dnes vydalo podmienečný súhlas na rozmiestnenie batérií amerického protivzdušného kompletu THAAD.Pchjongjang tvrdí, že sa mu v nedeľu ráno podarilo úspešne otestovať vodíkovú bombu, ktorá by mohla byť použitá ako hlavica novej interkontinentálnej balistickej rakety. Takáto zbraň by mohla mať potenciálne omnoho ničivejšie následky ako atómová bomba.