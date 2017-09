Južná Kórea ponúkne Hiddinkovi post pri národnej reprezentácii

Guus Hiddink Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 26. septembra (TASR) - Vedenie Juhokórejskej futbalovej asociácie (KFA) ponúkne oficiálny post pri národnej reprezentácii holandskému trénerovi Guusovi Hiddinkovi. Najprv sa s ním ale musí porozprávať a následne po vzájomnej dohode jeho úlohy presne zašpecifikuje.Podľa informácie agentúry Yonhap by malo ísť o pozíciu konzultanta. Technická komisia KFA má v pláne rokovania so 70-ročným koučom čo najskôr. On sám už 14. septembra na tlačovej konferencii v Amsterdame potvrdil, že by rád juhokórejskej reprezentácii pomohol. "uviedol šéf technickej komisie Kim Ho-gon.Kórejská republika sa už kvalifikovala na budúcoročný svetový šampionát do Ruska. Hiddink priviedol Južnú Kóreu do semifinále MS 2002, ktoré organizovala spolu s Japonskom. Sám tréner by v tomto momente prijal skôr pozíciu poradcu ako riadne miesto v realizačnom tíme.dodal Kim.KFA by chcela zorganizovať s Holanďanom stretnutie v októbri, keď sa Kórejčania stretnú v prípravnom súboji s Ruskom v Moskve. Hiddink v rokoch 2006 až 2010 trénoval práve Rusko a KFA teraz pomohol v dohodnutí tohto zápasu. Zástupcovia asociácie tiež potvrdili, že na poste hlavného trénera zostane Shin Tae-yong, ktorý v júli vymenil na poste Nemca Uliho Stielikeho. Južná Kórea postúpila na finálový turnaj MS už deviatykrát za sebou.