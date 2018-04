Južná Kórea prestala vysielať propagandu popri hranici s KĽDR

Mapa Severnej a Južnej Kórey pri hranici v severokórejskej dedine Panmundžom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 23. apríla (TASR) - Južná Kórea v pondelok oznámila, že pred blížiacim sa piatkovým summitom oboch Kóreí zastavila cezhraničné vysielanie propagandy prostredníctvom reproduktorov.Cieľom tohto zastavenia je, keďže sa blíži medzikórejský summit. Vo vyhlásení to uviedlo ministerstvo pre národnú obranu v Soule.Ministerstvo vyjadrilo nádej, že opatrenie bude viesť k zastaveniu kritiky a propagandistickej činnosti medzi oboma Kóreami.Juh začal vysielanie proti Pchjongjangu za použitia hlasných ampliónov v roku 1963. Popri spoločnej hranici so Severom (KĽDR) je v súčasnosti rozmiestnených niekoľko desiatok výkonných reproduktorov, ale aj Severná Kórea púšťa nahlas cez hranicu svoje vlastné propagandistické odkazy.Obe strany zastavili vysielanie v roku 2015 na základe dohody. Avšak Soul svoju kampaň cez reproduktory v januári 2016 obnovil a reagoval tak na štvrtú jadrovú skúšku Severnej Kórey.Summit Kóreí spojený s rozhovormi sa má podľa plánu konať v piatok 27. apríla v pohraničnej dedine Panmundžom v prísne stráženej demilitarizovanej zóne medzi oboma štátmi, pripomenula juhokórejská tlačová agentúra Jonhap. Summitu sa má zúčastniť severokórejský vodca Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Če-in.Tento krok Soulu - zastavenie vysielania propagandy - nasledoval po nedávnych mierových gestách Pchjongjangu. Ten napríklad minulý týždeň oznámil, že sa rozhodol zatvoriť svoje zariadenia na testovanie jadrových zbraní v Pchunggje a tiež pozastaviť jadrové skúšky i skúšky rakiet dlhého doletu.Kim Čong-una čaká pravdepodobne aj historický summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, a to v máji alebo v júni. Severná Kórea však neoznámila, že sa vzdáva existujúcich jadrových zbraní, čo vyvoláva skepsu, či KĽDR myslí denuklearizáciu vážne.