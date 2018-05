K. Ai: Ázii bude patriť 21. storočie, no aj EÚ a USA môžu z toho ťažiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. mája (TASR) - Ázia bude v 21. storočí motorom svetovej ekonomiky, najmä vďaka rýchlemu rastu Číny a Indie. Význam USA a EÚ nemusí klesnúť, pokiaľ dotiahnu do úspešného konca svoju obchodnú dohodu Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP). V rozhovore pre TASR to povedal riaditeľ Japonského inštitútu medzinárodných vzťahov Koichi Ai počas bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2018 Bratislava Forum.vysvetlil Ai.Dohoda EÚ-Japonsko je v procese ratifikácie a mala by vstúpiť do platnosti v roku 2019 ešte pred spustením brexitu.tvrdí Ai, ktorý vidí priestor pre európske firmy v krajine vychádzajúceho slnka najmä v potravinárstve.dodal Ai.