K bombovému útoku v Bagdade sa prihlásil Islamský štát

Bagdad 28. augusta (TASR) - K dnešnému bombovému útoku na rušnom trhovisku vo východnej časti irackej metropoly Bagdad sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).Auto plné výbušnín explodovalo na trhovisku Džamíla v šiitskej štvrti Sadr City. Agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z prostredia bezpečnosti a zdravotníkov informovala, že desať ľudí zahynulo a 23 utrpelo zranenia. Medzi zranenými je aj niekoľko policajtov, uviedlo ministerstvo vnútra.Islamský štát, ktorý považuje šiitov za heretikov, ale vyhlásil, že pri útoku zahynulo 34 ľudí a 25 utrpelo zranenia.Tento bombový útok prišiel v čase, keď iracké sily za podpory Spojených štátov podnikajú posledné fázy dobýjania severoirackého mesta Tal Afar a jeho okolia od IS. Tal Afar sa nachádza približne 150 kilometrov od sýrskej hranice. Má strategickú polohu, keďže ním prechádza dôležitá cesta, donedávna slúžiaca ako zásobovacia trasa pre IS.Iracká armáda však v nedeľu oznámila, že "úplne oslobodila" centrum mesta Tal Afar od militantov IS. Dnes vojaci bojovali na okraji okresu al-Ajádíja, asi desať kilometrov severozápadne od Tal Afaru, kam ušla väčšina militantov.Tal Afar bol jedným z mála zvyšných miest v Iraku, ktoré ešte ovládal IS. V júli totiž prišiel o Mósul. Táto sunnitská militantná skupina má teraz ešte pod kontrolou severoiracké mesto Hawídža, ako aj mestá Káim, Ráwa a Ána v západnom Iraku neďaleko sýrskej hranice.