K bývalým obciam nad Starinou sa vysídlenci dostanú jednoduchšie

Stakčín 30. októbra (TASR) – Obyvatelia vysídlených obcí nad vodárenskou nádržou (VN) Starina v Sninskom okrese majú v tomto období uľahčený prístup k tamojším pietnym miestam svojich nebohých príbuzných. Ako TASR informoval predseda Lesopoľnohospodárskeho a urbárskeho pozemkového spoločenstva Ruské Ján Lempeľ, voľný prejazd motorových vozidiel je tam umožnený do nedele (5.11.).Opatrenie poteší najmä starších obyvateľov, ktorí sú imobilnejší. Do vysídlených dedín nad Starinou sa dá totiž dostať iba pešo alebo na bicykli, vjazd autom je možný na osobitné povolenie.poznamenal s tým, že opatrenie počas dušičkového obdobia berie pozitívne.Vodárenská nádrž Starina slúži prioritne na zabezpečenie surovej vody na vodárenské účely pre zásobovanie obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva pitnou vodou pre mestá a obce Prešovského a Košického kraja. Vymedzené sú tam pásma hygienickej ochrany (ochranné pásma), ktoré predstavujú určité obmedzenia. Vstup do prvého stupňa je prísne zakázaný.Preukazy na vjazd do ochranného pásma boli jednorázovo vydané Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) jednotlivým subjektom, t.j. lesopoľnohospodárskym, urbárskym a pasienkovým spoločnostiam, poľovníckym a občianskym združeniam všetkých vysídlených obcí, ktoré na tomto území vykonávajú svoju činnosť, resp. majú k parcelám vlastnícky vzťah. Ako TASR informoval hovorca SVP Pavel Machava, povolenie na vstup motorovým vozidlom do ochranného pásma II. stupňa nad rámec vydaných preukazov je umožnený rodákom z vysídlených obcí na základe ich písomnej požiadavky, prípadne oznámenia na pravidelnej kontrole ochranných pásiem nádrže v konkrétnych prípadoch.Okrem obdobia Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých ide aj o odpustové slávnosti a stretnutia rodákov bývalých obcí, ktoré sa realizujú raz ročne.poznamenal. Zároveň upozornil, že pri pohybe v ochrannom pásme II. stupňa je každá osoba povinná dodržiavať režim a zásady, ktoré tam platia. Všetky vozidlá sú pri vjazde na vrátnici pri VN evidované a zároveň je zaznamenaný počet prepravovaných osôb, vrátane vjazdov nad rámec vydaných preukazov.