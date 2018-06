K. Cséfalvayová chce, aby NR SR odsúdila vraždu Filipínca Henryho

Na snímke poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Národná rada SR by mala odsúdiť prejavy nenávisti, neznášanlivosti a xenofóbie a nedávnu vraždu Filipínca Henryho. Myslí si to predsedníčka zahraničného parlamentného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd), ktorý na začiatku júnovej schôdze navrhne poslancom, aby prijali odsudzujúce stanovisko.uviedla Cséfalvayová.Vyhlásením by NR SR mala podľa Cséfalvayovej ukázať, žeŠéfka zahraničného výboru pripomína, že Slovensko žije v globálnom otvorenom svete.doplnila. Slovensko musí podľa jej slov zostať slobodnou, liberálnou a otvorenou demokraciou, a tiež musí byť tolerantné a bezpečné.uzavrela Cséfalvayová.Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol vo štvrtok 31. mája v ružinovskej nemocnici.