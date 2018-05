K cyklistickým trasám EuroVelo sa pripája sieť pútnických ciest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. mája (TASR) - K existujúcim medzinárodným cyklistickým trasám EuroVelo sa pripája sieť pútnických ciest, a to prostredníctvom unikátneho cezhraničného turistického projektu SacraVelo. Jeho cieľom je ponúknuť kultúrne dedičstvo, sakrálne hodnoty a využiť prírodné prostredie v maďarsko-slovenskom cezhraničnom regióne, ktoré pokrýva štyri kraje pozdĺž Dunaja. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.Projekt SacraVelo pokrýva územie Bratislavského a Trnavského kraja na slovenskej strane a Rábsko-mošonsko-šopronskej župy a Komárňansko-ostrihomskej župy na maďarskej strane. Rozvojom siete cyklotrás, vybudovaním cyklistických centier v maďarskej obci Szil, v slovenskej obci Báč a vybudovaním nových cyklotrás vznikne nová slovensko-maďarská turistická atrakcia, ktorá spojí sakrálne hodnoty v cezhraničnom regióne.povedal predseda BSK Juraj Droba.Novým značením dostanú cyklisti informácie o dostupnosti významných sakrálnych pamiatok, teda kostolov, synagóg či kaplniek, ktoré sa nachádzajú pozdĺž vybraných cyklotrás. Vytvorená bude aj aplikácia, ktorá bude poskytovať detailné informácie o jednotlivých pamiatkach. Identifikácia vyznačených sakrálnych pamiatok na území BSK sa uskutočnila aj na základe odporúčania oslovených náboženských obcí.Najväčšou investičnou aktivitou BSK v projekte SacraVelo je realizácia novovybudovanej cyklotrasy na hrádzi Šúrskeho kanála, ktorá vedie od cesty na Čiernu vodu (III/1082) po most cez Šúrsky kanál v Ivanke pri Dunaji. Stavenisko bolo 17. mája odovzdané zhotoviteľovi cyklotrasy. Hotová by mala byť do tohtoročnej jesene.