K. Farkašovský chce zaviesť do škôl komunikačnú výchovu

Poslanec Karol Farkašovský (SNS), archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. júna (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Farkašovský (SNS) chce zaviesť do škôl a vzdelávacieho systému komunikačnú výchovu. V školskom roku 2018/2019 tak k nej spúšťajú pilotný projekt. Ako ďalej povedal v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave,. Pilotný projekt je naplánovaný na 12 mesiacov.Projekt komunikačnej výchovy na všetkých stupňoch vzdelávania vznikal pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). Pracovala na ňom odborná prípravná skupina. V stredu (27.6.) bude na stránke ŠPÚ zverejnená výzva, do ktorej sa budú môcť školy prihlasovať. Otvorená bude do septembra. Následne pracovná skupina vyberie po jednej škole z každého kraja, ktorá sa zapojí do implementácie pilotného projektu.povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. Dodal, že po tréningu budú učitelia aplikovať svoje poznatky na hodinách. Na školenie učiteľov vyhradili autori projektu 20 hodín.povedal Farkašovský. Keď sa projekt rozbehne, vychytajú plusy a mínusy, vyhodnotia ich. Ako pokračoval, následne pôjdu do ďalšej etapy v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a vo finálnej fáze budú môcť školy komunikáciu implementovať do školskej praxe. Školy sa pritom budú môcť rozhodnúť, či ju dajú ako samostatný predmet, alebo bude prierezovo vo viacerých.Farkašovský vníma komunikáciu ako čosi, čo zahŕňa rétoriku, prezentačné zručnosti, komunikačnú etiku, mediálnu výchovu a spoločenský protokol. Pilotný projekt má šesť hlavných cieľov. Ide o rozvinutie osobnostných kvalít a zdravej komunikačnej sebaistoty mladých ľudí, naučenie ľudí efektívne komunikovať a orientovať sa vo svete informácií, médií a digitálnej kultúry.vysvetlil poslanec za SNS. Ďalším cieľom je zlepšiť prezentačné zručnosti a šance mladých ľudí na trhu práce, piatym je osvojenie si základov slušného správania a spoločenského protokolu. Posledným cieľom komunikačnej výchovy je kultivovať medziľudské vzťahy v spoločnosti.Projekt podľa jeho slov nevznikol na zelenej lúke.povedal Farkašovský s tým, že to nie je jednoduché, treba na to dôslednú prípravu a komunikáciu všetkých zložiek. No základ má podľa neho šancu uspieť a stretnúť sa s pozitívnou odozvou.