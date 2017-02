K. Farkašovský: Trestal by som prejavy extrémizmu i vulgarizmy v NR SR

Poslanec Karol Farkašovský (SNS), archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) – Demokracia by mala vytvárať nástroje, aby potláčala extrémizmus, na uliciach i v parlamente. Preto by sa aj výroková imunita nemala vzťahovať na vystúpenia, ktoré podnecujú nevraživosť medzi ľuďmi. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec za SNS v Národnej rade (NR) SR Karol Farkašovský.Obmedzenie výrokovej imunity by sa malo podľa neho vzťahovať aj na vulgarizmy.upozornil Farkašovský.Ján Podmanický (Smer-SD) by na výrokovú imunitu na pôde parlamentu nerád siahal.uviedol. Súhlasí však s tým, že každý poslanec musí vedieť, kde sú hranice, za ktoré nemožno ísť.uviedol.Podľa poslanca SaS Martina Poliačika je dôvodom, prečo sa začala diskusia o výrokovej imunite, novela rokovacieho poriadku. Podľa neho vytvorila väčší priestor pre radikálnych poslancov.povedal Poliačik, ktorý za nárastom extrémizmu vidí i neschopnosť strany Smer-SD spravovať štát.dodal.Podmanický jeho slová odmieta. Upozorňuje i na to, aby sa problém extrémizmu nezveličoval.uviedol. Poukázal i na to, že s extrémizmom majú problémy, a väčšie ako Slovensko, aj vyspelé demokracie v Nemecku, Francúzsku či Španielsku.Podľa Poliačika je to akútne podceňovanie problému. Upozornil na to, že na Slovensku napríklad chýba priestor pre prácu s ľuďmi, ktorí chcú vystúpiť z fašistických skupín a chcú sa uplatniť, štát nemá ani jednoznačne nastavený koncept vo vzdelávaní občianskej spoločnosti.uviedol.