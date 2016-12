K Filipínam smeruje tropická búrka, môže z nej byť aj tajfún

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 23. decembra (TASR) - Tropická búrka, ktorá sa blíži k Filipínam, naberá na sile a po ďalšom zintenzívnení by z nej mohol byť tajfún, varovali dnes meteorológovia. Upozornili, že na Štedrý deň, čo je najväčší sviatok v tejto prevažne rímskokatolíckej krajine, treba rátať s dažďom a búrlivým veterným počasím.Tropická búrka Nock-Ten sa dnes ráno nachádzala 790 kilometrov východne od mesta Guiuan na východe Filipín a prevádzal ju ustálený vietor s rýchlosťou do 105 km/h dosahujúci v nárazoch až 130 km/h.Štátny meteorologický ústav upozorňoval, že búrka môže zosilnieť na tajfún so sprievodným vetrom vyše 120 km/h ešte pred dosiahnutím pevniny na východe Filipín v nedeľu neskoro večer.uviedol.Úrady varovali pred možnými zosuvmi pôdy a záplavami tam, kde prejde tajfún, a veľkými vlnami na mori v pobrežných oblastiach, v dôsledku čoho budú cesty po mori riskantné. Očakávajú, že búrlivé počasie sa začne v sobotu večer.Nock-Ten by sa mal podľa predpovedí presúvať na severozápad cez severné filipínske provincie. Očakáva sa, že metropolu Manila zasiahne v pondelok a Filipíny definitívne opustí v stredu.