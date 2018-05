K. Galek: Ťažba hnedého uhlia na hornej Nitre je nezmyselná

Na archívnej snímke poslanec NR SR Karol Galek (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian Na archívnej snímke poslanec NR SR Karol Galek (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 7. mája (TASR) – Hornonitrianske bane zbierali podpisy za záchranu banských pracovných miest, pretože poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja im neumožnili otvoriť ďalšie ťažobné pole. Pre médiá to v pondelok povedal parlamentný poslanec Karol Galek (SaS) s tým, ťažba hnedého uhlia je nezmyselná, poškodzuje aj zdravie baníkov a životné prostredie a v cene elektriny sa na ťažbu skladajú obyvatelia SR.Podľa neho existuje tlak na zamestnancov, aby ju podpísali pod hrozbou vyhodenia z práce. Samotnú petíciu považuje za klamlivú. Konštatoval, že treba začať s útlmom ťažby uhlia a otvoriť hornú Nitru iným pracovným príležitostiam. "Na najbližšej schôdzi budeme prerokovávať novelu zákona o energetike. Predložíme pozmeňovací návrh, ktorým by sa ukončilo tzv. nariadenie vo všeobecnom hospodárskom záujme, na základe ktorého sa musí vyrábať elektrina z domáceho uhlia," avizoval. Ak chcú bane ťažiť, nech sa páči, ale nech to robia za vlastné, nech sa im na to neskladáme v cene elektriny, vyhlásil poslanec.Na tlačovej besede vystúpil ako súkromná osoba bývalý zamestnanec baní Jozef Strieženec z obce Opatovce nad Nitrou, ktorý spresnil, že petíciu vyhlásila Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR pri akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) a akciovej spoločnosti HB zamestnanecká. Petíciu podľa neho podporil sprievodným listom generálny riaditeľ baní Peter Čičmanec. Strieženec uviedol, že petícia začala v polovici apríla, končila do 30. apríla a bola predlžená do 4. mája.Strieženec uviedol, že jeho partnerka s ňou nesúhlasí a podpisy pod petíciou nemala. Reakcia bola taká, že je proti záujmom podniku a nemá počítať s tým, že bude vo firme pracovať. Jeho partnerka je ochotná svedčiť, dodal. Poslanec Galek v tejto súvislosti informoval, že podali pre trestný čin vydierania trestné oznámenie.Zároveň konštatoval, že kapacita budúceho 12. ťažobného poľa Nováky, ktorá je schválená v druhom variante, je vyše 7 miliónov ton hnedého uhlia. Súčasná ťažba je na úrovni takmer 2 miliónov ton.