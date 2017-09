Kühne prestane investovať do futbalového Hamburgu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 19. septembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Hamburg sa musí v budúcnosti zaobísť bez peňazí akcionára Klausa-Michaela Kühneho.Osemdesiatročný podnikateľ uviedol, že za jeho rozhodnutím sú privysoké čiastky, ktoré vynakladajú kluby na prestupy hráčov.uviedol Kühne.Nemec investoval v nedávnej minulosti do zadlženého klubu viac ako 60 miliónov eur, polovica čiastky išla na zisk podielu v klube. Kühne zakúpil tiež práva na meno domovského stánku, čím umožnil Hamburgu návrat k pôvodnému názvu štadióna Volkspartstadion.Účastník nemeckej Bundesligy sa už dlhšie obdobie trápi, v predchádzajúcich sezónach sa len tesne vyhol zostupu do nižšej súťaže. Hamburg tak je do dnešného dňa jediný zo zakladajúcich klubov, ktorý zotrval v Bundeslige od jej vzniku v roku 1963 až doteraz. Informovala agentúra dpa.