K horolezcom do Vysokých Tatier letel na pomoc záchranársky vrtuľník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 9. septembra (TASR) – Leteckí záchranári absolvovali v piatok 8. septembra podvečer tri zásahy. Posádka z Popradu letela najprv na pomoc 33-ročnému českému horolezcovi. Po vypadnutí zo steny Ošarpanca utrpel poranenie hlavy, krátkodobo bol aj v bezvedomí. V spolupráci s Horskou záchrannou službou pacienta z terénu evakuovali a ošetril ho lekár leteckých záchranárov. Na pristávacej ploche v Hornom Smokovci horolezca v stabilizovanom stave pri vedomí odovzdali rýchlej zdravotnej pomoci.Ďalší let popradskej posádky smeroval na Širokú vežu. Aj v tomto prípade išlo o pád českého horolezca z vrchu, následkom čoho utrpel poranenie hlavy a hornej končatiny, krátkodobé bezvedomie a ďalšie povrchové zranenia na tele. Horolezca (46) palubným navijakom z terénu evakuovali a počas medzipristátia na Téryho chate ho ošetrili. V stabilizovanom stave ho letecky previezli na ďalšie vyšetrenie do popradskej nemocnice.Počas odovzdávania pacienta prišla ďalšia požiadavka o pomoc. Pri zostupe zo Zadného Gerlachu sa pošmykla 57-ročná poľská horolezkyňa a pádom utrpela zlomeninu hornej končatiny. Za pomoci horskej záchrannej služby ju zo štítu evakuovali. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia ju leteckí záchranári vrtuľníkom previezli do Starého Smokovca, kde ju odovzdali do starostlivosti privolanej rýchlej zdravotnej pomoci.Informácie poskytla hovorkyňa AIR - TRANSPORT EUROPE Zuzana Hopjaková.