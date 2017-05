K hrobu sv. Jakuba v Španielsku vedú zo Slovenska tri cesty

Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levoča 10. mája (TASR) – Putovanie po Jakubskej ceste zo Slovenska do španielskeho Santiaga de Compostela trvá už 710 rokov, päť rokov po Jakubskej ceste vytvorenej na Slovensku. Tieto výročia si pripomenú počas výstavy s názvom 3333 kilometrov po Jakubskej ceste v Historickej radnici v Levoči dnes o 16.00 h. TASR o tom informovala Dáša Uharčeková Pavúková zo Slovenského národného múzea – Spišské múzeum v Levoči.Trasa pútnickej cesty zo Spiša do Santiaga de Compostela exitovala už v stredoveku. Po Jakubskej ceste na Slovensku pútnici zbierajú pečiatky navštívených miest do svojho pasu. Projekt na Slovensku odštartoval na jeseň 2012. Súvislú trasu zo Slovenska k hrobu sv. Jakuba v Španielsku sa podarilo vytvoriť v roku 2015.Do Compostely sa dá zo Slovenska dostať tromi trasami, a to východnou, západnou a severnou. Podľa internetovej stránky Jakubskej cesty západná trasa vedie z historickej Trnavy cez Pezinok, Svätý Jur a Kamzík do Bratislavy a následne do Rakúska. Severná trasa smeruje zo Žiliny cez Kysucké Nové Mesto do lokality Trojmedzie, kde sa na jednom mieste stretávajú hranice Slovenska, Česka a Poľska. Východná trasa sa začína v Košiciach, pokračuje cez Jahodnú, Predné Holisko, Kojšovskú hoľu do Gelnice. Odtiaľ vedie na Plejsy pri Krompachoch na Spišský hrad až do Levoče. Druhá časť na východe republiky vedie z historického mesta Levoča cez Kežmarok, Podolínec, kúpele vo Vyšných Ružbachoch, Litmanovú a napája sa na trasu Jakubskej cesty v Poľsku.