KÖKÉNY: Chcem mobilizovať členov rómskych komunít v BBSK

Rimavská Sobota 22. októbra (TASR) – Mobilizovať členov rómskych komunít v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) a hlasovať proti Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu je cieľom kandidáta na predsedu kraja Vojtecha Kökényho. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že ho podporila i Strana rómskej koalície (SRK), za ktorú kandiduje, aby na palete protikandidátov voči ĽSNS nechýbal rómsky kolorit.Náš gemerský región je veľmi špecifickým, lebo na jeho etnikách od staroveku história zanechala svoju pečať. Preto sa stal dodnes multietnickým prihraničným regiónom, v ktorom žijú už mnohé stáročia rôznorodé subetniká Rómov, etniká Maďarov, Slovákov, Židov a iných.Ja sám pochádzam zo sedemčlennej robotníckej rodiny, rumungrov – maďarsky hovoriacich Rómov, ktorí boli v minulosti muzikantmi, a tőžérmi – hanákmi dobytka. Pôvodne po maturite chcel som študovať archeológiu, filológiu a orientalistiku, lenže mi to nevyšlo z rôznych dôvodov. História je ale dodnes mojou veľkou vášňou a nakoniec ma môj osud od krompáča a lopaty z pozície pomocného robotníka privial v roku 1995 po návrate zo sedemročných stavebných prác zo Sovietskeho zväzu, Ukrajiny a Ruska ako ľavičiara z presvedčenia a rusofila k úradníckemu stolu Okresného úradu v Rimavskej Sobote, k agende vedúceho referátu pre integráciu Rómov v roku 1995.Za desať rokov úradníckeho pôsobenia ako sociálno-osvetový pracovník pre komunitu Rómov v štátnej správe som mal možnosť spoznať katastrofické dopady na komunity Rómov a Nerómov v našom regióne po spoločenskom prevrate po roku 1989. Následne aj po ďalších šokujúcich dopadoch po aplikovaní rôznych filozofií do praxe s vládou HZDS, cez vládu liberálov, ktorí aj mňa ako rómskeho politika vyhnali na barikády vo februári v roku 2004, k protestom proti dopadom reformných zákonov ministra Kaníka.Za túto moju účasť v zorganizovaní týchto rómskych protestov proti vtedajšej liberálnej vláde som bol z politických dôvodov prepustený vo februári 2005 zo zamestnania. Od tej doby som pracoval vo VÚC BBSK, ako aj v rámci národného projektu Terénna sociálna práca, momentálne v obci Barca ako sociálny pracovník, pričom permanentne sa angažujem politicky aj v treťom sektore.Za 22 rokov môjho pôsobenia v spoločensko-politickom živote som sa permanentne stretával aj s riešením a dopadom mnohých fyzických útokov neofašistov proti Rómom a boli aj obete na rómskych životoch. Ja sám som stal obeťou takéhoto útoku neofašistov v roku 2011, z dôvodu toho, 'že ja som vodca cigáňov a bránim tých negrov z Dúžavskej cesty'.Preto som neváhal podať trestné oznámenie za SRK, aj neskôr v septembri 2015, aj po udalostiach z 9. augusta 2015 v rómskej osade obce Polomka a ostatných lokalitách Breznianskeho okresu, na Generálnu prokuratúru (GP) SR na predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, s požiadavkou o zrušenia jeho politickej strany, ktorá je zameraná voči ústavným demokratickým zriadeniam našej republiky.GP SR sa v máji tohto roku vyjadrila, že toto moje podanie je opodstatnené a podá návrh na Najvyšší súd SR o rozpustenie tejto strany. Momentálne, keď nám všetkým hrozí, že BBSK na ďalšie volebné obdobie ovládne fašistická strana ĽSNS Mariana Kotlebu, tak som neváhal z našej strany SRK preukázať odhodlanie podať si kandidátnu listinu za predsedu BBSK.Naša strana ma v tom podporila, aby na palete protikandidátov voči ĽSNS nechýbal rómsky kolorit s cieľom mobilizovať členov rómskych komunít v našom kraji k voľbám a hlasovať proti strane Mariana Kotlebu, s cieľom nastoliť vo vedení BBSK štandardné vzťahy s vládou SR v prospech všetkých členov spoločnosti tohto kraja.Žijem v okrese Rimavská Sobota. Je to okres, kde je vysoká nezamestnanosť, kde nie je skoro žiadny priemysel, kde žije veľa občanov maďarskej národnosti a občanov rómskej komunity. Problémov v okrese je dosť, ale na prvom mieste je určite nezamestnanosť. S nezamestnanosťou priamo súvisí aj vzdelanie, teda školstvo.Aby sme mohli prijať určitú stratégiu, musíme popísať aspoň tie najzákladnejšie problémy, charakterové črty v okrese. Tu by som zaradil: nedostatočnú znalosť štátneho (slovenského) jazyka, nedostatočný prístup všetkých učiteľov k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, hlavne k žiakom rómskej komunity, nezáujem žiakov (hlavne rómskych) o štúdium, nedostatočné podmienky sociálne znevýhodnených rodín pre návštevu školy či nedostatočnú podporu stredných a hlavne stredných odborných škôl.Na základe uvedených nedostatkov by som medzi moje priority v oblasti školstva zaradil nasledujúce oblasti: zvýšenie úrovne výučby slovenského jazyka s dôrazom na oblasti populácie národnostných menšín a rómskej komunity, odbornú pripravenosť učiteľov, ľudský prístup k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia (a rómskym žiakom), ako aj podporu rómskych učiteľov.Ďalej by to bola propagačná činnosť pre získanie záujmu o štúdium s dôrazom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych žiakov, vytvorenie základných podmienok pre návštevu škôl pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, podpora stredných odborných škôl (štátna podpora, dotácie EÚ).V oblasti zdravotníctva by som medzi moje priority zaradil: zlepšenie dostupnosti zdravotníckych služieb s dôrazom na odľahlé a menšie obce, zlepšenie úrovne zdravotníckych služieb v sociálnych zariadeniach a pri opatrovateľskej činnosti seniorov s dôrazom na občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia, zvýšenie vedomostnej úrovne a základných zdravotníckych služieb v rodinách zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rómske komunity pomocou zdravotných asistentov.V našom okrese Rimavská Sobota, ale aj celom kraji vidím najväčšie problémy v oblasti dopravy, v nedostatočnej infraštruktúre, v nedostatočnom vybudovaní dopravných tepien a rýchlostných ciest. Je to dôležité hlavne z hľadiska vytvorenia pracovných miest, prilákania investorov. Nedostatočné sa mi javí aj zabezpečenie spojov pre denné dochádzanie za prácou alebo do škôl. Z týchto dôvodov by som sa v oblasti dopravy zameral na vybudovanie rýchlostných ciest zabezpečenie dopravných spojov pre denné dochádzanie za prácou a do škôl.V oblasti cezhraničnej spolupráce by som podporil hlavne rozvoj slovensko-maďarských prihraničných regiónov, a to s pomocou finančnej podpory Európskej únie. Zameral by som sa na výmenu skúseností v oblasti riešenia nezamestnanosti, výmenu skúsenosti v oblasti zachovania národnostných tradícií, ako aj výmenu skúseností v oblasti kultúry a školstva.Tak v prvom rade si musíme uvedomiť príčiny, prečo vlastne k tomu došlo. Jednoznačne je to z dôvodu nereálneho prístupu predsedu BBSK Mariana Kotlebu k politike vlády, a jednak z dôvodu odmietnutia eurofondov z jeho strany. Jeho politický postoj je neeurópsky.Moje kroky by boli nasledujúce: presadzovanie politiky európskeho charakteru v BBSK, zlepšenie a náprava politických vzťahov s vládou SR, prehodnotenie personálneho obsadenia BBSK súvisiaceho s prácou s eurofondmi, a tiež usmernenie i kontrola čerpania eurofondov.Tých problémov je veľmi veľa a určite nie je možné vyriešiť všetky z pozície predsedu BBSK zo dňa na deň. Je potrebné si uvedomiť, že problémy sú poprepájané ako jedna veľká nádoba a nie je možné ich riešiť samostatne. Na problém je nutné pozerať sa komplexne. To znamená, že je potrebné vychádzať zo strategických dokumentov vlády SR a úzko spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.Napriek tomu medzi hlavné problémy by som zaradil nezamestnanosť a nízku vzdelanostnú úroveň. Ako som hovoril, problémy by sa mali riešiť komplexne. Ja osobne by som sa zameral na realizáciu nasledovných opatrení: vytvoriť pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú vzdelanostnej úrovni Rómov, teda rozvoj poľnohospodárstva, stavebníctva či rozvoj tradičných rómskych remesiel. Ďalej by to bola podpora vzdelávacieho procesu Rómov, konkrétne podpora predprimárneho vzdelávania a základného vzdelávania, podpora stredných odborných škôl, podpora rómskych študentov so zameraním na stredné odborné školy či podpora rekvalifikačných kurzov s dôrazom na Rómov.Odstránenie regionálnych rozdielov je dlhodobý proces a tvorí komplex opatrení. Skôr by som hovoril o zmiernení a nie o odstránení rozdielov. Medzi hlavné kroky by som v tejto súvislosti zaradil vybudovanie rýchlostných ciest, prilákanie investorov, vytvorenie pracovných príležitostí, podporu cestovného ruchu a podporu vzdelávacieho procesu s dôrazom na národnostné menšiny a Rómov.