K lekárovi sa bude dať objednať po ordinačných hodinách

llustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Pacienti sa budú môcť v ambulanciách lekárov objednať na konkrétny termín. Bude to však po riadnych ordinačných hodinách. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR označilo takýto čas za doplnkové ordinačné hodiny. Lekári si ich nemusia povinne stanoviť, bude to dobrovoľné.Za takúto službu si lekári môžu od pacienta pýtať sumu do výšky asi 30 eur.povedal dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Predpísané lieky či ďalšie vyšetrenia (SVaLZ) by mala hradiť zdravotná poisťovňa. Doplnkové ordinačné hodiny by mali byť účinné začiatkom budúceho roka, Drucker to chce dosiahnuť zmenou zákona.Prijať pacientov za poplatok budú môcť lekári po 14.00 h. Doplnkové hodiny si budú môcť zriadiť v prípade, ak ordinujú minimálne 30 až 35 hodín týždenne. Pacienti by sa na ne mali prihlasovať cez povinný systém objednávania. Vyšetrenie im lekár bude môcť poskytnúť najskôr 12 hodín po objednaní a najneskôr do 15 dní.Drucker chce pokutovať rôzne neoprávnené poplatky v ambulanciách. Sankcie sa môžu podľa neho pohybovať v tisícoch eur. Okrem doplnkových ordinačných hodín môže lekár za úhradu poskytnúť aj "zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí, avšak mimo ordinačných hodín".Poplatky v ambulanciách sa cez novelu zákona naposledy upravili pred vyše rokom. Dlhodobo ju kritizujú lekári či niektorí pacienti. Nepáči sa im napríklad, že právnou úpravou sa zrušila možnosť prednostne sa objednávať za poplatok. Lekári tvrdia, že bol po tom dopyt. Pacientske organizácie zase poukazujú na to, že niektorí lekári aj tak vyberajú poplatky, za čo nemajú, a pri tých povolených si mali výrazne navýšiť cenu. Podľa niektorých vyšších územných celkov (VÚC) je v poplatkoch chaos.