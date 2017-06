K londýnskemu útoku sa prihlásil Islamský štát

Na snímke v popredí jeden z útočníkov teroristického útoku po zásahu polície neďaleko Borough Marketu v Londýne v sobotu 3. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. júna (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) prevzala zodpovednosť za útok v Londýne, pri ktorom trojica útočníkov zabila v sobotu večer sedem ľudí a ďalších 48 zranila. Informovala o tom v nedeľu televízia BBC.uvádza sa vo vyhlásení propagandistickej agentúry Amák napojenej na IS, ktoré bolo zverejnené v nedeľu večer prostredníctvom aplikácie Telegram.Islamský štát ešte v sobotu prostredníctvom Telegramu vyzval svojich stúpencov, aby počas prebiehajúceho posvätného mesiaca moslimov - ramadánu - podnikali útoky proti "križiakom", teda obyvateľom západných krajín. Ako útočný nástroj im odporučil použiť nákladné autá, nože a strelné zbrane.Trojica útočníkov najskôr v sobotu večer vrazila dodávkov do chodcov na Londýnskom moste (London Bridge) a potom zaútočila nožmi na ľudí v neďalekej nákupnej zóne Borough Market. Polícia všetkých troch teroristov zastrelila; osem policajtov na nich vypálilo dovedna 50 výstrelov. Dvadsaťjeden zranených obetí je vo vážnom stave.