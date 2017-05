K. MACHÁČKOVÁ: Vláda by mala riešiť, čo bude po ťažbe uhlia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prievidza 23. mája (TASR)- Vláda a ďalšie dotknuté inštitúcie by sa mali reálne začať zaoberať otázkou, čo bude s regiónom hornej Nitry, keď sa tam v nasledujúcich rokoch skončí ťažba hnedého uhlia a výroba elektriny z neho vo všeobecne hospodárskom záujme. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla primátorka Prievidze a nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Katarína Macháčková. Zároveň so svojím parlamentným kolegom Jozefom Mihálom (nezaradený) predstavila i viacero možností, ako regiónu pomôcť.Prievidzská primátorka pripomenula vyjadrenia ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), ktorý podľa nej spochybnil realizáciu všeobecného hospodárskeho záujmu do roku 2030, Európska komisia tiež podľa jej informácií pripravuje v súvislosti s rokovaním o baníctve rozhodnutie, ktoré sa týka štátnej pomoci a ktoré bude hovoriť o tom, že je nezákonná. "pýtala sa Macháčková. Slovenské elektrárne podľa nej tiež majú podpísanú zmluvu o pevnej cene za výrobu elektrickej energie do roku 2021, pričom sa v súvislosti s prvými dvoma blokmi Elektrárne Nováky uvažuje, že skončí v roku 2021.zdôraznila.Macháčková podľa svojich slov vidí tri zásadné okruhy, ktoré treba pre región urobiť.načrtla.Mihál vidí riešenie podľa svojich slov v zákone o podpore znevýhodnených okresov, a to v súvislosti s prevenciou pred rastúcou nezamestnanosťou.spresnil." podotkol nezaradený poslanec NR SR.Finančné zdroje z pohľadu štátnej pokladnice sú, ako tvrdí Mihál, veľmi vysoké.dodal.Macháčková chce spolu so svojimi parlamentnými kolegami osloviť listom premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ministerstvá a ďalšie inštitúcie, aby prišli do Prievidze a začali spolu dialóg o budúcnosti regiónu hornej Nitry po ukončení ťažby uhlia. Mihál avizoval, že ak časť opozičných poslancov príslušné zmeny nepresadí, minimálne ich pripravia.