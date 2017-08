Küng vyhral 2. etapu BinckBank Tour a zosadil z čela Sagana

Na snímke švajčiarsky cyklista Stefan Küng. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Voorburg 8. augusta (TASR) - Švajčiarsky cyklista Stefan Küng zvíťazil v 2. etape pretekov BinckBank Tour. Jazdec stajne BMC zvládol deväťkilometrovú časovku v uliciach Voorburgu za 10:58:51 minúty a dostal sa do čela celkového poradia. Z neho tak zosadil Slováka Petra Sagana, ktorý finišoval s mankom necelých 30 sekúnd. Dvojnásobný majster sveta sa prepadol na 8. miesto s 15-sekundovou stratou na Künga.Druhý v etape skončil Saganov tímový kolega z Bora-Hansgrohe Poliak Maciej Bodnar (+4 s) a tretí bol Holanďan Tom Dumoulin zo Sunwebu (+5 s).Krátku časovku na technickom okruhu pretekárom ešte viac sťažil výdatný dážď, ktorý začal padať krátko po finiši prvých cyklistov. To využil práve Küng, ktorý nakoniec ako jediný z celého pelotónu zajazdil pod jedenásť minút. Pretekári sa borili s klzkou vozovkou a neustálym dažďom, ten si vyžiadal viacero pádov. Na zemi skončili napríklad časovkársky špecialista Tony Martin, no etapu dokončil. Künga už v náročných podmienkach nik nezdolal. Sagan predviedol dobrý výkon, nebál sa riskovať, ale na udržanie si dresu pre lídra celkového poradia mu to už nestačilo.