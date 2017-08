K teroristickému útoku v Barcelone sa prihlásil tzv. Islamský štát

Policajt gestikuluje pri zablokovanej ulici pri pešej zóne La Rambla po teroristickom útoku autom v Barcelone 17. augusta 2017. Do masy ľudí na hlavnej obchodnej a zábavnej ulici La Rambla v katalánskej metropole Barcelona dnes narazila svetlá dodávka. Polícia označila útok ako teroristický. Páchateľ z miesta ušiel. Podľa policajných informácii je najmenej trinásť mŕtvych a desiatky zranených, medzi nimi deti. FOTO TASR/AP. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 17. augusta (TASR) - K dnešnému krvavému útoku v Barcelone, medzi ktorého obeťami je aj najmenej jeden cudzinec - občan Belgicka, sa prostredníctvom džihádistom blízkej agentúry Amák prihlásil tzv. Islamský štát (IS).Najmenej 12 ľudí prišlo dnes o život a ďalších okolo 80 utrpelo zranenia vrátane 15 osôb, ktoré sú vo vážnom stave, pri teroristickom útoku v Barcelone. Novinárov o tom večer informoval predseda katalánskej regionálnej vlády Carles Puigdemont. Podľa jeho slov po útoku bezpečnostné zložky zadržali dvoch podozrivých.Radnica mesta ohlásila, že si obete útoku uctia v Barcelone v piatok na poludnie minútou ticha.Španielske médiá medzičasom s odvolaním sa na bezpečnostné zložky informovali, že v centre Barcelony sa nikde neodohráva rukojemnícka dráma, a to ani v žiadnom gastronomickom zariadení. Predtým sa opakovane šírili rôznymi kanálmi informácie o tom, že dvaja ozbrojenci, ktorí prenikli do tureckej reštaurácie, tam zadržiavajú rukojemníkov.Muž, ktorý na výjazde z Barcelony zranil policajtov a ušiel na automobile typu Ford Focus bielej farby, je podľa španielskych médií po smrti. Bol to práve on, koho bezpečnostné zložky zastrelili v obci Sant Just Desvern ležiacej desať kilometrov západne od Barcelony, uviedli španielske médiá.