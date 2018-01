K urnám v ČR prišlo aj v sobotu mnoho voličov, nie však všade

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Praha 27. januára (TASR) - Už iba niekoľko desiatok minút zostáva do uzavretia volebných miestností v ČR, kde malo 8,4 milióna oprávnených voličov v asi 15.000 volebných miestnostiach možnosť spolurozhodovať o prezidentovi krajiny na ďalšie volebné obdobie.Priebeh volieb charakterizovala odlišne vysoká účasť v rôznych lokalitách. Kým v niektorých bola predpoludním sotva tretinová, v iných prevýšila už niekoľko hodín pred ukončením hlasovania účasť z prvého kola. Asi polovica oprávnených občanov odvolila v celoštátnej relácii už v piatok. Viac ako polovicu hlásili v sobotu predpoludním z Prahy, Stredočeského kraja, niektorých okresov na Vysočine, ale aj z Moravskosliezskeho a Juhomoravského kraja. Stále vysoká bola i účasť v lyžiarskych strediskách, ako aj kúpeľných mestách.Volí sa aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí vrátane ambasády v Bratislave, kde účasť patrí už tradične medzi najvyššie. Veľký záujem českých občanov hlásili aj z veľvyslanectiev v Londýne a v Paríži, ako aj zo štyroch nemeckých miest, v ktorých sa hlasuje, či z Bruselu. Naopak, o čosi menšia ako v prvom kole je účasť v Poľsku.Problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s českými prezidentskými voľbami v Hongkongu, zostali, našťastie, ojedinelé. Tamojšiu výškovú budovu, v ktorej je aj sídlo českého generálneho konzulátu s volebnou miestnosťou, museli totiž pre nález bomby z druhej svetovej vojny evakuovať. Znamenalo to presun volebnej miestnosti na náhradnú adresu a predĺženie času na hlasovanie o 60 minút do 15.00 h miestneho času.Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.V prvom kole volieb, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12.-13. januára, zvíťazil úradujúci český prezident Miloš Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov. Spomedzi jeho vyzývateľov postúpil do druhého kola bývalý predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš vďaka zisku 26,6 percenta hlasov.Ide v poradí o druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR, v tej historicky prvej pred piatimi rokmi uspel Miloš Zeman. Dvoch jeho predchodcov vo funkcii, Václava Havla a Václava Klausa, zvolili ešte poslanci parlamentu.