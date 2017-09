K útoku na stanici londýnskeho metra sa prihlásil Islamský štát

Forenzní experti pracujú na nástupišti stanice metra Parsons Green po explózii v Londýne 15. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 15. septembra (TASR) - K zodpovednosti za dnešný výbuch na stanici londýnskeho metra sa dnes prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS).Ako informovala agentúra DPA, IS zverejnil toto priznanie prostredníctvom svojej spriaznenej propagandistickej agentúry Amák, ktorú monitoruje americká skupina SITE sledujúca aktivity džihádistov na internete.Podomácky vyrobené výbušné zariadenie explodovalo vo vozni londýnskeho metra dnes počas raňajšej dopravnej špičky, keď sa vlaková súprava nachádzala na stanici Parsons Green. Zranenia pritom utrpelo 29 ľudí, uvádza sa v najnovšej, dnes večer zverejnenej bilancii britskej Národnej zdravotnej služby (NHS).Podozrivého v kauze bombového útoku polícia identifikovala za pomoci záberov z bezpečnostných kamier.Televízia Sky informovala, že vyšetrovacie orgány ani iné úrady nenaznačili, že by v súvislosti s útokom pátrali aj po ďalších osobách. IS však vo svojom vyhlásení zverejnenom agentúrou Amák tvrdí, že útok v Londýne spáchali