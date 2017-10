K útoku v kábulskej mešite sa prihlásili islamský štát

Chlapci nesú kreslo v mešite v Kábule, ktorú poškodil samovražedný útok 20. októbra 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul/Káhira 21. októbra (TASR) - Džihádistická skupina Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za útok na mešitu v afganskej metropole Kábul, pri ktorom v piatok (20.10.) zahynulo najmenej 39 ľudí. Vyplýva to zo sobotňajšieho vyhlásenia IS, o ktorom informuje agentúra Reuters.IS vo vyhlásení tvrdí, že v šiitskej mešite odpálil nálož uloženú vo svojej veste samovražedný atentátnik. Dôkazy o svojom tvrdení skupina neposkytla. Šiitská menšina v Afganistane je však čoraz častejšie terčom sunnitských extrémistov z IS.V stredoázijskej krajine došlo v piatok k dvom samovražedným bombovým útokom v mešitách, ktoré si spolu podľa najnovších správ miestnych úradov vyžiadali najmenej 72 mŕtvych vrátane detí.V Kábule vošiel podľa svedkov útočník do šiitskej mešity v západnej časti mesta v čase, keď sa v nej schádzali veriaci na večerné modlitby.V provincii Ghór zahynulo pri samovražednom útoku v sunnitskej mešite najmenej 33 ľudí, uviedol hovorca tamojšej polície. Podľa správ bol terčom útoku miestny vojenský veliteľ, ktorý spolupracoval s afganskou centrálnou vládou.