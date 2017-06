K zlepšeniu podnikateľského prostredia v SR má prispieť 35 opatrení

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júna (TASR) - K zlepšeniu podnikateľského prostredia v SR majú prispieť opatrenia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré sú rozdelené do piatich oblastí. Vyplýva to z materiálu MH SR, ktorý dnes prerokovala a schválila na svojej schôdzi vláda SR.zdôvodnil rezort hospodárstva.Základom pre vypracovanie materiálu je podľa MH SR najmä Správa o stave podnikateľského prostredia v SR, ktorú vláda SR vzala na vedomie 11. januára a medzinárodná komparácia kvality podnikateľského prostredia zverejnená Svetovou bankou v publikácii Doing Business 2017. Ďalej materiál vychádza a nadväzuje na priority vlády SR zadefinované v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 až 2020 a v Národnom programe reforiem.podčiarkol rezort hospodárstva.Predložené opatrenia sú podľa MH SR rozdelené do piatich prioritných oblastí, a to Zamestnávanie, Služby verejnej správy, Konkurencieschopnosť, Dane a Podpora podnikania. Navrhované riešenia prioritných problémových oblastí, zameranie a štruktúra opatrení vytvárajú dostatočný priestor na ďalšiu efektívnu koordináciu a účinnú spoluprácu ministerstiev s podnikateľským sektorom.Z hľadiska štruktúry opatrenia podľa ministerstva hospodárstva obsahujú popis súčasného stavu, najmä príslušných paragrafových znení zákonov či praktického uplatňovania regulácie, dôvod zmeny, teda prečo sa opatrenie navrhuje, samotné znenie opatrenia, termín jeho plnenia, zodpovedného gestora a prínos opatrenia pre podnikateľské prostredie, buď opisne, alebo ak je to možné aj vyčíslením úspory nákladov.dodalo MH SR.