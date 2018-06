K známym osobnostiam sa pridá Ľubo Višňovský. Spoločne pomôžu chorým deťom.

Objednávajte kuriéra

Známe osobnosti (herci, speváci, moderátori, športovci, umelci..) sa v utorok stanú špeciálnymi kuriérmi, ktorí doručia unikátny certifikát komukoľvek, kto zavolá na čísla Misie. Pri doručení certifikátu sa osobnosti podpíšu a vyfotia s tým, čo si certifikát objednal. Doručenie certifikátu stojí 10€ a ak niekto má záujem o konkrétnu celebritu z tímu jazdcov, bude ho to stáť 50€. Už dnes sa v niektorých firmách skladajú na niektorého člena tímu.Vyzbierané finančné prostriedky sú adresne použité na nákup zdravotníckych pomôcok pre postihnuté deti. Tento rok sa bicykluje pre Klárku s detskou mozgovou obrnou (DMO), Damiánka so spastickou tetraplegickou a DMO, Viktorku so psychomotorickou retardáciou na úrovni II. Trimenonu, afáziou a ďalšími postihnutiami, pre Huga s s Downovým syndrómom a ťažkým mentálnym postihnutím, Andrejka, Imricha, Elizabet, Alexa s detskou mozgovou obrnou a aj Martinka s cystickou fibrózou a Emku s osteosarkómom.Cyklokuriérov oblečených v žltých tričkách a s červenými vlajočkami s logom MISIA na bratislavských uliciach 5. júna určite neprehliadnete. K zvyšovaniu ich kondičky, ale hlavne prispeniu k dobrej veci môžete veľmi jednoducho. Stačí, ak napíšete cez Facebook MISIA, alebo neskôr telefonicky (0901 771 100, 0901 771 122, 0901 771 133), objednáte si jedného z kuiérov a kúpite si od neho certifikát v hodnote 10 eur. Ak máte záujem, aby vám dokument priniesol konkrétny kuriér z tímu osobností, zaplatíte zaň 50 eur. Zoznam kuriérov MISIE 07 nájdete na facebookovej stránke MISIA – osobnosti kuriérmi ( https://www.facebook.com/MISIAOsobnostiKuriermi/ ).Zmyslom projektu MISIA – Aby bol svet lepší, je pomáhať. V čom sa však líši od druhých, je jeho adresnosť. Pomáha totiž konkrétnym ľuďom, ktorých si organizátori vybrali. „Naši kuriéri presne vedia, pre koho potia tričká a takisto aj ľudia, čo si ich objednajú, majú možnosť zoznámiť sa s ich osudmi. Istým spôsobom je to možnosť dať druhému časť seba.“ Povedal ambasádor projektu Nikita Slovák.1. Nikita Slovák, režisér2. Veronika Lučeničová Gabčová, výtvarníčka3. Vladimír Pagáč, veterinár4. Marek Majeský, herec5. Zuzana Rehak Štefečeková, strelkyňa, olympionička6. Anka Šišková, herečka7. Svište, hokejisti8. Robo Papp, spevák9. Linda Ballová, operná speváčka10. Katka Jesenská, moderátorka11. Kristína Farkašová, herečka12. Bibiana Ondrejková, herečka13. Vladimír Grežo, riaditeľ BKIS14. Martin Korbelič, šéfkuchár15. Róbert Halák, herec16. Monika Ščevovichová + Soňa Zverková, novinárky17. Petra Ázacis Kuťková, šport. moderátorka, komentátorka18. Lucia Hurajová, herečka19. Mária Vaškovičová, producentka20. Janka Lieskovská, herečka21. Eňa Podzámska, herečka22. Juraj Hrčka, herec23. Lucia Lužinská, herečka, speváčka24. Svetlana Rymarenko, speváčka25. Anka Repková, speváčka26. Soňa Štefková, modelka27. Michell Galo, výtvarníčka28. Marcel Forgáč, moderátor29. Robo Jakab, herec30. Martin Mňahončák, herec31. Zuzana Vačková, herečka32. Marcel Nemec, herec33.Baša Števulová, snowboardistka34. Majo Labuda, herec35. Jany Landl, osobný tréner36. Miro Lažo, hokejista37. Jana Galaxia Brisudová, sochárka38. Jana Wagnerová, herečka39. Matej Beňuš, vodný slalomár, olympionik40. Danica Jurčová, herečka41. Juraj Bača, herec42. Andrea Zimányiová, speváčka43. Marián Mitaš, herec44. Radovan Bránik, novinár45. Martin Valihora, hudobník46. Karin Haydu, herečka47. Ludwig Bagin, moderátor48. Zuzka Tlučková, herečka49. Slavo Solovič, hudobný skladateľ