Kabinet aj predseda NRSR by mali udeľovať nové štátne ceny

Bratislava 31. augusta (TASR) - Predseda parlamentu a vláda by mali udeľovať nové štátne ceny. Ide o Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana a Štátnu cenu Alexandra Dubčeka. Návrh zákona dnes odobril parlamentný výbor pre kultúru a médiá.Novelu odsúhlasila koncom tohto júla vláda SR, právna norma o ich zriadení je z dielne poslancov Smeru-SD, ktorý zahŕňa aj pripomienku Úradu vlády SR o zavedení aj druhej uvedenej ceny. Parlament bude o zákone definitívne rozhodovať na septembrovej schôdzi.Činy a aktivity jednotlivcov alebo kolektívov, ktoré boli mimoriadne prínosné pre rozvoj jednotlivých sfér spoločenského, kultúrneho a ekonomického života na Slovensku, by mohli byť oceňované Štátnou cenou Alexandra Dubčeka. Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana by odovzdával predseda Národnej rady SR občanom za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti na Slovensku.Vláda by mala cenu udeľovať na návrh poradného orgánu. Predseda parlamentu by ju udeľoval na základe návrhu ústavnoprávneho výboru, podnet na udelenie by mohol podať výboru ktokoľvek. Laureáti oboch cien by mali získať okrem dekrétu aj finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Poslanci navrhujú, aby právna norma bola v prípade schválenia účinná od 1. januára 2018.Výbor dnes vzal na vedomie Správu o činnosti a hospodárení ministerstva kultúry za prvý polrok tohto roka. Pred členov výboru predstúpil štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó.