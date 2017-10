Kabinet nesúhlasil s návrhom poslancov ohľadom odmeny pre R. Bžána

Na snímke rokovanie 74. schôdze vlády SR v Bratislave 18. októbra 2017. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 18. októbra (TASR) - Vládny kabinet dnes vyjadril nesúhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR na prijatie uznesenia NR SR k ďalšiemu postupu vlády a vyvodeniu zodpovednosti vo veci predražených právnych služieb, ktoré má MH Manažment, a.s., vyplatiť advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána ako odmenu za spor so spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG). Materiál na rokovanie kabinetu predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.konštatuje sa v predkladacej správe k materiálu.Zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzatvoril Fond národného majetku (FNM) SR na základe verejného obstarávania a príslušnej legislatívy Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Odmena za vyhratý súdny spor o 706 miliónov eur vo výške 11 % je však neprimeraná a neakceptovateľná. Minister hospodárstva SR ju okamžite odmietol a podnikol kroky na jej zníženie. Nariadil spoločnosti MH Manažment, a.s., ako nástupníckej organizácii FNM rokovať o znížení sumy. Výsledkom je dohoda na znížení odmeny viac než štvornásobne z 11 % na 2,5 %, čo celkovo predstavuje zníženie zo 77 miliónov eur na 17,6 milióna eur.Súčasne minister hospodárstva nariadil ministerskú kontrolu spoločnosti MH Manažment, a.s. Na základe jej záverov vyvodil pre zistené pochybenia manažérsku zodpovednosť voči vedeniu spoločnosti. Boli odvolaní členovia dozornej rady spoločnosti, ako aj predstavenstva. Následne s nimi spoločnosť rozviazala aj pracovno-právny vzťah.Minister hospodárstva sa obrátil aj na Slovenskú advokátsku komoru a požiadal ju listom o vyjadrenie o adekvátnosti odmeny. Aj na základe názoru komory sa listom obrátil na MS SR o stanovisko, či je možné spochybniť platnosť zmluvy, pokiaľ nebola riadne zverejnená v Centrálnom registri zmlúv so všetkými prílohami. Súčasne oslovil ministerku spravodlivosti, aby zvážila zmenu príslušnej legislatívy o odmeňovaní advokátov, ktorá bude limitovať maximálnu výšku odmeny, podobne ako je to u iných právnických profesií.zdôraznilo MH SR vo vládnom materiáli.dodal v materiáli rezort hospodárstva.