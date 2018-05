Kabinet schválil nákup 25 kusov samohybných húfnic Zuzana 2

Na snímke minister obrany Peter Gajdoš (SNS)počas zasadnutia vlády v Bratislave, 23. mája 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 23. mája (TASR) – Ozbrojené sily SR budú vyzbrojené delostreleckým zbraňovým systémom 155 mm ShKH Zuzana 2. O jeho nákupe rozhodla v stredu vláda, ktorá schválila návrh realizácie projektu samohybných kanónových húfnic predložený ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS).Štát má v rokoch 2018 až 2022 nakúpiť 25 delostreleckých zbraňových systémov, ktoré sú produktom slovenského obranného priemyslu. Náklady na dodávky by pritom nemali prekročiť objem 175 miliónov eur s DPH. Druhá generácia húfnic Zuzana doplní 16 kusov húfnic 2000 Zuzana, ktoré armáda nakúpila v rokoch 1998 až 2000.Gajdoš deklaruje, že zbraňový systém Zuzana 2 je technickými parametrami porovnateľný s delostreleckými zbraňovými systémami zavedenými vo vyspelých armádach členských štátov NATO. Je plne spôsobilý pre použitie v rámci operácií NATO, má zakomponované nové modernizačné prvky a technické vylepšenia, ktoré vyplynuli z prevádzky a používania predošlej generácie húfnic 2000 Zuzana.Pred vládou nákup odobrila aj Bezpečnostná rada SR. Minister tiež zdôvodnil, že tento modernizačný projekt je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030 a tiež v súlade s programovým vyhlásením vlády. Podmienkou jeho prípravy je zabezpečenie participácie obranného priemyslu SR.Ministerstvo v materiáli informuje, že realizáciou projektu sa výrazne zvýši palebná sila ťažkej mechanizovanej brigády. Dodávky sú navrhnuté tak, aby bolo zabezpečené postupné doplnenie samohybných delostreleckých jednotiek s dôrazom na prioritu ich začlenenia a pôsobenia vo viacnárodných aliančných zoskupeniach.Delostrelecká jednotka vyzbrojená týmto zbraňovým systémom má zabezpečiť presné a efektívne poskytovanie palebnej podpory v prospech mechanizovaných a motorizovaných jednotiek so schopnosťou ich nasadenia ako na vlastnom území, tak aj v rámci operácií NATO a EÚ.Ministerstvo tiež zdôraznilo, že realizáciou projektu sa zvýši podpora exportného potenciálu slovenského obranného priemyslu SR, čím sa zabezpečí jeho konkurencieschopnosť na svetových trhoch a možný predaj výrobku v zahraničí.Cena jednej samohybnej húfnice je 6,068 milióna eur s DPH, v nej je aj súprava špeciálneho náradia a náhradných dielov. Dodávateľ vykoná aj certifikované zaškolenie a výcvik obsluhy systému, ktorého predpokladaná hodnota je do 300.000 eur s DPH. Z dôvodu udržania si spôsobilosti obsluhy bude delostreleckému oddielu dodaný simulátor na výcvik, ktorého predpokladaná hodnota je do 800.000 eur s DPH.Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním schopný zabezpečiť požadovaný účinok streľbou na podporu vojsk pri pozemných operáciách. Podľa materiálu ministerstva sa vyznačuje ďalekým dostrelom, presnosťou streľby, rýchlou prípravou na streľbu a veľkou manévrovateľnosťou.Základným spôsobom streľby je nepriama streľba s využitím automatizovaných prostriedkov velenia a riadenia, sledovania, prieskumu a systému riadenia paľby s možnosťou využitia salvového režimu streľby. K prednostiam samohybnej húfnice patrí balistická ochrana, ochrana obsluhy proti účinkom zbraní hromadného ničenia a veľkým množstvom vezenej munície priamo v zbrani.