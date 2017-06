Káčer nahradil v nominácii zraneného Hromadu

Na snímke stredopoliar Miroslav Káčer v drese svojho domáceho tímu MŠK Žilina. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) - Stredopoliar Miroslav Káčer nahradil v nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na blížiace sa ME tejto vekovej kategórie v Poľsku zraneného Jakuba Hromadu. Informoval o tom na svojej stránke fortunaligový klub MŠK Žilina, ktorého je Káčer hráčom.Hromada utrpel zranenie kolena v piatkovom prípravnom zápase s Liptovským Hrádkom (4:0). To sa po sobotňajších vyšetreniach v Trnave ukázalo vážnejšie ako sa očakávalo, ide o roztrhnutý väz.povedal pre web SFZ lekár reprezentácie do 21 rokov Zsolt Fegyveres. Kouč dvadsaťjednotky Pavel Hapal tak musel v 23-člennom zozname urobiť vynútenú zmenu.