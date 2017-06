Káčer vymenil klubové povinnosti za Poľsko: Otvorila sa mi cesta

Na archívnej snímke stredopoliar Žiliny Miroslav Káčer. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Šamorín 12. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa na nadchádzajúce majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie (16. - 30. júna) pripravuje už v zložení, aké sa predstaví v Poľsku. V pondelok mali zverenci Pavla Hapala v Šamoríne na programe dve tréningové jednotky, zaberala aj pätica Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Albert Rusnák a László Bénes, ktorá sa pripojila po splnení povinností v A-mužstve SR.zdôraznil český tréner.Naopak, na tréningoch sa nezúčastnili hráči, ktorí sa z minulotýždňového kempu nedostali do finálnej nominácie, s výnimkou Miroslava Káčera. Nahradil ďalšieho stredopoliara Jakuba Hromadu, ten sa zranil v piatkovom prípravnom zápase proti ŠKM Liptovský Hrádok (4:0). Žilinčan pôvodne figuroval medzi šesticou, ktorú musel Hapal vyradiť pri tvorení 23-členného menoslovu, rátal tak s riadnym začiatkom letnej prípravy na klubovej úrovni, MŠK Žilina s ňou začne v stredu.prezradil Káčer. Spoločne s Hromadom vekovo spadajú aj do nasledujúceho cyklu dvadsaťjednotiek.U zamestnávateľa vyvolala jeho dodatočná nominácia zmiešané reakcie, keďže úradujúci fortunaligový šampión sa na začiatku predsezónneho snaženia musí zaobísť bez jedného z kľúčových futbalistov. Dvadsaťjedenročný záložník nastúpil v majstrovskom ročníku 2016/2017 na 29 duelov, strelil päť gólov.dodal Káčer. S Hromadom ešte nebol v kontakte: