Kačmarik o víťazstve basketbalistiek na ME18: Cieľom bolo prejsť veci

ME do 18 rokov - B-divízia:



D-skupina

Moldavsko - SLOVENSKO 21:157 (9:77)

Najviac bodov: Vacaruová 6, Prisacariová a Timbalariová po 4 - Svetlíková 25, Féherová 21, Machálová a Tarkovičová po 15



ďalšie výsledky:

Írsko - Macedónsko 89:43 (47:20)

Ukrajina - Veľká Británia 63:80 (35:26)



tabuľka D-skupiny:

1. SLOVENSKO 1 1 0 157:21 2

2. Írsko 1 1 0 89:43 2

3. V.Británia 1 1 0 80:63 2

4. Ukrajina 1 0 1 63:80 1

5. Macedónsko 1 0 1 43:89 1

6. Moldavsko 1 0 1 21:157 1



Hlas po zápase:



Tomáš Kačmarik, tréner SR: "V prvom rade sme chceli úspešne vstúpiť do turnaja. Boli sme totiž v neľahkej situácii, v príprave sme nevyhrali ani jeden zápas, ale ani raz sme neboli v kompletnom zložení. To nebol preto reálny obraz našich kvalít. Do turnaja sme chceli vstúpiť víťazne. Na začiatok sme mali slabšieho súpera, nováčika v B-divízii. Cieľom tohto zápasu bolo prejsť si všetky veci, ktorými sa chceme v ďalších stretnutiach prezentovať. Nechceli sme našim súperom ukázať priveľa z našej hry, preto sme vyrotovali všetky hráčky na súpiske. Každej sa podarilo skórovať. Teraz sa už sústredíme na ďalší zápas, v ktorom nás čaká Írsko. Majú svoje kvality a na toto stretnutie sa tešíme."

Dublin 5. augusta (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia hráčok do 18 rokov otvorila svoje účinkovanie v D-skupine B-divízie majstrovstiev Európy v Írsku víťazne, rovesníčky z Moldavska deklasovali 157:21. Ďalší zápas zvereniek trénera Tomáša Kačmarika je na programe v sobotu 5. augusta o 19.30 SELČ, ich súperom bude Írsko.