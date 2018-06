Kaczyňského prepustili z nemocnice, jeho stav je stabilizovaný

Jaroslaw Kaczynski, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 8. júna (TASR) - Predsedu poľskej vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczyňského prepustili v piatok z nemocnice vo Varšave, kde bol od začiatku mája hospitalizovaný pre problémy s kolenom.Šéf ústrednej vojenskej nemocnici vo Varšave Grzegorz Gielerak podľa agentúry AP uviedol, že Kaczyňského zdravotný stav je stabilizovaný. Dodal však, že v liečbe bude politik pokračovať aj naďalej, a síce ako ambulantný pacient.Kaczyňski (68) ešte pred prijatím do nemocnice kríval a pohyboval sa s pomocou bariel. Jeho dlhá hospitalizácia viedla podľa agentúry AP k špekuláciám o jeho zdraví i vodcovskej pozícii, ktorú zastáva v poľskej politike.Poľské médiá odvysielali zábery Kaczyňského, ako opúšťa nemocnicu s pomocou bariel a podperou na pravom kolene a opatrne nastupuje do limuzíny, z ktorej vystúpil pred vchodom do svojho domu. "odkázal následne zhromaždeným novinárom a pobral sa domov.Kaczyňského strana PiS má v parlamente väčšinu kresiel a sama vládne. Jedinou volenou funkciu, ktorú Kaczyňski aktuálne oficiálne zastáva, je post poslanca v Sejme (dolnej komore parlamentu). Napriek tomu je však považovaný za najvplyvnejšieho poľského politika ako aj tvorcu politiky PiS, dodala AP.