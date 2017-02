Kaczynski by privítal, keby bola EÚ jadrovou mocnosťou

Vodca poľskej vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. februára (TASR) - Predseda poľskej vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski by privítal, keby mala Európska únia jadrové zbrane. Vzhľadom na rastúce napätie medzi Východom a Západom by si to vyžadovalo "", na ktoré však nie je nikto pripravený, povedal v rozhovore pre dnešné vydanie nemeckých novín Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Kaczynski v rozhovore vyzval na zásadnú reformu Európskej únie, pretože to je jediný spôsob, ako môže prežiť. EÚ bola podľa neho úspešná dovtedy, kým sa neurobili dve závažné chyby - v prípade Lisabonskej zmluvy a utečeneckej krízy.Americký prezident Donald Trump má podľa Kaczynského bohužiaľ "", keď hovorí, že EÚ je na osoh iba Nemecku. Kancelárka Angela Merkelová je "v EÚ absolútne číslo jedna a to nie je dobre". Kaczynski preto požaduje zmenu európskych zmlúv." konštatoval predseda PiS.Na margo utečeneckej krízy povedal, že rozum káže utečencom pomôcť, ale priamo na mieste. Hromadné prijímanie utečencov sa však rovná "".Kaczynski kritizoval kancelárskeho kandidáta nemeckých sociálnych demokratov Martina Schulza, na ktorom mu vadí "". Okrem toho by sa mali ľudia, ktorí sa uchádzajú o dôležité funkcie, vedieť ovládať. Schulz je však známy svojou nevypočítateľnosťou. "vyhlásil Kaczynski.Narážal tým na Schulzovu vlaňajšiu kritiku blokovania poľského ústavného súdu zo strany PiS. Merkelová bola pri tejto téme zdržanlivejšia a v Poľsku zapôsobila svojím postojom k ruskej agresii na Ukrajine." uviedol Kaczynski." dodal.Merkelová dnes prvýkrát od nástupu PiS k moci v roku 2015 navštívi Poľsko, kde sa stretne s poľskou premiérkou Beatou Szydlovou i prezidentom Andrzejom Dudom.