Kaczyňski: Prijatie migrantov v Poľsku by bolo i sociálnou katastrofou

Vodca poľskej vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 22. mája (TASR) - Líder poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski tvrdí, že ak by Poľsko prijalo imigrantov, muselo by "od základov zmeniť svoju kultúru a radikálne by sa tým znížila úroveň bezpečnosti" v krajine.V rozhovore pre denník Gazeta Wyborcza tento konzervatívny politik spresnil, že "nejde len o terorizmus, pretože tých hrozieb je viac". Poznamenal, že by šlo do istej miery aj o "sociálnu katastrofu."Podľa Kaczyňského v súčasnej situácii Poľsko musí brániť svoje záujmy a postoje politickými metódami i na európskych súdoch.Ako príklad negatívnych dôsledkov presídľovania utečencov, ktorí do EÚ prišli v rámci migračných vĺn, Kaczyňski uviedol situáciu vo Fínsku, kde spočiatku prijali sto migrantov, a teraz ich tam žije už 18.000.vyhlásil Kaczyňski, pričom dodal, že Poľská republika to "nemôže dovoliť".V rámci európskeho programu presídľovania ilegálnych migrantov sa Poľsko pred takmer dvoma rokmi zaviazalo prijať na svojom území 7000 utečencov. Po tom, ako sa moci v Poľsku ujala strana PiS, vláda vo Varšave oznámila, že sa na tomto programe EÚ nebude zúčastňovať a nebude súhlasiť s kvótami.Európsky komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos však minulý týždeň na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu upozornil, že Európska komisia podnikne voči Poľsku i Maďarsku príslušné kroky, ak do konca júna nesplnia svoje záväzky ohľadom prijatia utečencov. Táto procedúra voči obom spomínaným krajinám môže viesť k súdnemu konaniu či pokute.Gazeta Wyborcza upozornila, že Kaczyňského stanovisko sa líši od postoja poľského ministra zahraničných vecí Witolda Waszczykowského, ktorý minulý týždeň v rozhovore pre nemecký Die Welt potvrdil, že "poľská vláda je ochotná prijať utečencov z vojnových oblastí, ktorí sa dostanú na poľské hranice." Dodal, že "diskutujeme o vytvorení humanitárnych koridorov." Podľa neho podpora Poľska bude spočívať vo vydávaní víz z humanitárnych dôvodov pre zranených a deti, ktorí trpia vojnovou traumou. Tieto osoby by mohli vstúpiť na poľské územie a liečiť sa v nemocniciach. Víza by mali platnosť jeden rok. Minister spresnil, že konkrétne rozhodnutie v tejto veci ešte nepadlo. Uviedol, že je tiež príliš skoro hovoriť o počte ľudí, ktorí by mali byť prijatí.