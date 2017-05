Kagawa sa stále bojí nastúpiť do autobusu, v noci ťažko spí

Šinji Kagawa, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 23. mája (TASR) - Futbalista Borussie Dortmund Šindži Kagawa priznal, že šesť týždňov po bombovom útoku na výpravu nemeckého klubu sa stále bojí nastúpiť do tímového autobusu a takisto máva problémy so spánkom.napísal japonský stredopoliar na svojom internetovom blogu.Autobus s hráčmi Borussie sa stal terčom útoku pred aprílovým domácim duelom štvrťfinále Ligy majstrov s AS Monaco. Kagawa povedal, že zadržanie podozrivého mu nijako neznížilo obavy. Takisto sa mu nepáči, že po bombovom útoku odložili stretnutie iba o 24 hodínuviedol Kagawa.Pri útoku utrpel obranca Borussie Marc Bartra zlomeninu pravého zápästia, ako aj ďalšie poranenia hornej končatiny. Dvadsaťšesťročný Španiel sa musel podrobiť operácii. Dortmund podľahol v prvom zápase Monacu 2:3, po prehre 1:3 v odvete zo súťaže vypadol.