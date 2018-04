Kalavská:Národnému onkologickému ústavu pomôžu sestry z iných nemocníc

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 25. apríla (TASR) - V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave by sa mohli v najbližšej dobe znížiť čakacie lehoty na operácie, sľubuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Pomoc NOÚ podľa nej prisľúbili sestry z ARO oddelení nemocníc v pôsobnosti rezortu.vysvetlila Kalavská po stredajšom rokovaní vlády SR.Kalavská komunikuje o situácii v NOÚ s vedením a lekármi. Ku koncu apríla tam končí doterajší šéf Jozef Valocký, do zverejnenia výsledkov oficiálneho výberového konania má Kalavská vedením niekoho poveriť.vysvetlila.Oficiálne výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa NOÚ chce vypísať v najbližších dňoch, prihlášky budú môcť záujemcovia podľa Kalavskej posielať do polovice mája s tým, že sa budú zverejňovať i projekty uchádzačov. Či má ísť podľa nej o apolitickú osobnosť, Kalavská odpovedala, že je pre ňu dôležité, aby bolaPočas pôsobenia Jozefa Valockého sa v NOÚ búril personál, sťažoval sa na odliv odborníkov a dlhé čakacie lehoty na operácie. NOÚ potvrdil, že chýbajú sestry, poukázal však na to, že odídených lekárov adekvátne nahradil. Vedenie ústavu však odmietlo, že by v NOÚ boli pacienti ohrození na zdraví. Valocký z funkcie podľa jeho slov odišiel pre upokojenie situácie.